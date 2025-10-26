Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου με 3-0.

Ο ΠΑΟΚ στο ματς με τον Βόλο σπατάλησε ένα ημίχρονο.

Στο δεύτερο, όμως, οι Θεσσαλονικείς έβαλαν ένταση στο παιχνίδι τους και επικράτησαν με 3-0. Στο 49' με θαυμάσια εκτέλεση του Γιακουμάκη, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ άνοιξαν το σκορ.

Ο Δικέφαλος κλείδωσε τη νίκη στο 73'. Ο Τάισον πέρασε στο Τέιλορ, αυτός γύρισε στο πέναλτι κι εκεί ο αμαρκάριστος Οζντόεφ πλάσαρε στη δεξιά γωνία για το 2-0.

Ο Ρώσος μέσος στο 80' με σουτ, έπειτα από μονομαχία του Γιακουμάκη, ο οποίος άνοιξε χώρο, διαμόρφωσε με δεξί σουτ το τελικό 3-0.

Δείτε τα highlights του αγώνα