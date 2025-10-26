Ο φορ του ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης είχε να σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 2018-19 και το έκανε κόντρα στον Βόλο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκλείδωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου και ο Οζντόεφ έβαλε τη σφραγίδα στο 3-0 με δύο γκολ.

Ο 30χρονος διεθνής φορ του Δικεφάλου έκανε το 1-0 με εκπληκτικό γυριστό σουτ, έπειτα από το φάουλ του Ντεσπόντοφ κι έφτασε τα τρία γκολ σε δώδεκα συμμετοχές. Τα άλλα δύο ήταν στην Ευρώπη. Με τη Ριέκα στα προκριματικά και με τη Θέλτα στη League Phase του Europa League.

Ο Γιακουμάκης τη σεζόν 2019-20 μετακόμισε από την ΑΕΚ στην πολωνικό Γκόρνικ κι έκτοτε έπαιξε στις Φένλο, Σέλτικ, Ατλάντα, Κρουζ Αζούλ, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.

Το γκολ του εναντίον του Βόλου, λοιπόν, ήταν το πρώτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έπειτα από 6,5 χρόνια. Για την κανονική διάρκεια της Super League σκόραρε στις 14/4/19 στη νίκη του ΟΦΗ επί του Παναθηναϊκού με 3-1 στο ΟΑΚΑ.

Το τελευταίο του γκολ στη Super League το πέτυχε στο μπαράζ του ΟΦΗ με τον Πλατανιά στη νίκη με 3-2, στις 22/5/19.