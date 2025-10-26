Superleague, η βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ στο +4 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ με το... βλέμμα στο Φάληρο!

Ο ΠΑΟΚ με... τον περίπατο επί του Βόλου μένει μόνος στην κορυφή, βρέθηκε στο +4 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ και στρέφει το βλέμμα στο Φάληρο για να.., μετρήσει απώλειες των αντιπάλων.

Τα αποτελέσματα (8η)

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Λεβαδειακός – Αρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 16

3. ΑΕΚ 16

4. Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6.Παναθηναϊκός 12

7. Βόλος 12

8. Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. ΟΦΗ 6

13. Πανσερραϊκός 5

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.



H επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

