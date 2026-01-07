Τα τέσσερα ζευγάρια στα προημιτελικά του Κυπέλλου και το πανόραμα της διοργάνωσης.

Ολοκληρώθηκε η φάση των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ, Άρης, Κηφισιά και ΟΦΗ είναι οι τέσσερις ομάδες που πέρασαν στα προημιτελικά.

Από την Τρίτη ήταν γνωστά δύο μεγάλα ματς, που θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης. Η ΑΕΚ έμαθε σήμερα τον αντίπαλό της, ο οποίος θα είναι ο ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός, που τερμάτισε δεύτερος στη League Phase θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Όλα τα παιχνίδια στη φάση των «8» θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ και πάλι είναι μονά παιχνίδια.

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, αλλά θ' ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως συνέβη στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Αναλυτικά το πανόραμα του Κυπέλλου και το πρόγραμμα μέχρι και τον τελικό.

Τα αποτελέσματα στα playoffs

6/1/2026, 15:00 Κλ. Βικελίδης (5ος-12ος): Άρης - Παναιτωλικός 2-0

6/1/2026, 17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο (7ος-10ος) Βόλος - Κηφισιά 0-1

06/01/2026, 20:00 Τούμπα (8ος-9ος) ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 5-4 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια)

07/01/2026, 17:00 Παγκρήτιο Στάδιο (6ος-11ος) ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 2-0

Το πρόγραμμα στους «8» (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Μονοί αγώνες

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ / Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός - Κηφισιά / ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό