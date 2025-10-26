Ράφα Μπενίτεθ: «Μας βοήθησε ο κόσμος, είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για την πρώτη του νίκη με τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι δεν ενθουσίασαν, αλλά ήταν αποφασιστικοί, δεν κινδύνευσαν από τον Αστέρα Aktor, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του αντιπάλου και πήραν μία άνετη νίκη με 2-0 στο ντεμπούτο του Ισπανού.

Ο 65χρονος τεχνικός, ο οποίος έζησε με έντονο τρόπο το ματς και συχνά έδινε οδηγίες κι έκανε παρατηρήσεις στους παίκτες του, μετά το ματς σχολίασε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ποτέ δεν είναι εύκολο το πρώτο ματς. Πήγε καλά, πάντως, πιέσαμε, μας βοήθησε και ο κόσμος. Είχαμε καλά τελειώματα και η ομάδα σε γενικές γραμμές απέδωσε καλά.

Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, η ομάδα ήταν συμπαγής και αυτό βοηθάει και στην επίθεση».

Στο τέλος των δηλώσεών του ο Μπενίτεθ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο κι άκουσε ρυθμικά το όνομά του.