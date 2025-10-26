Ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν τιμήθηκε από τον Παναθηναϊκό και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.

Ο τεράστιος Λουτσιάν Σανμαρτεάν βρέθηκε στη Λεωφόρο.

Ο Ρουμάνος παλαίμαχος άσος, ο οποίος γεννήθηκε στις 13/03/1980 τιμήθηκε από τον Παναθηναϊκό πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor. Ο Σανμαρτεάν ήταν ένας από τους πιο βιρτουόζους μεσοεπιθετικούς, που φόρεσαν τη φανέλα του τριφυλλιού.

Ο συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό και νυν αντιπρόεδρος Τάκης Φύσσας του έδωσε μία φανέλα του Παναθηναϊκού με το «18» που φορούσε και μία της εθνικής Ρουμανίας, της οποίας ήταν μέλος. Ο Σανμαρτεάν στη συνέχεια ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή, ενώ καταχειροκροτήθηκε.

Δείτε βίντεο από στιγμές του στον Παναθηναϊκό

Ο 45χρονος πλέον Σανμαρτεάν έπαιξε στον σύλλογο τη διετία 2003-05, πανηγύρισε ένα νταμπλ και συνολικά μέτρησε 35 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Δείτε εικόνες από τη βράβευση και φωτορεπορτάζ