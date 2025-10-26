Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε μόλις δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Φέγενορντ στο σημερινό ματς με τον Αστέρα Aktor.

Με ελάχιστες διαφοροποιήσεις παρέταξε τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor ο Ράφα Μπενίτεθ στην παρθενική του εμφάνιση ως προπονητής των «πρασίνων», όπως προανήγγειλε πως θα συμβεί απαντώντας και σε σχετική ερώτηση στην παρουσίασή του.

Ο Μαδριλένος τεχνικός έβαλε τον Καλάμπρια στην θέση του δεξιού μπακ, εφερε τον Τζούρισιτς στο «10» κι έβαλε τους Ζαρουρί και Τετέ στις δύο πτέρυγες. Ακόμη άφησε εκτός τον Σιώπη και επανέφερε τον Τσιριβέγια στο «6».

Κάτω από τα δοκάρια διατηρήθηκε ο Ντραγκόφσκι. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν, στο δεξί άκρο θα παίξει ο Καλάμπρια και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσέριν θα πλαισιώσει τους Τσιριβέγια και Τζούρισιτς ενώ στα δύο άκρα θα παίξουν οι Ζαρουρί και Τετέ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακόμη ποιος θα παίξει σε ποια πλευρά.

Στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφκσι, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς , Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.