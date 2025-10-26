ΟΦΗ: Τελειώνει άμεσα ο Ράσταβατς, αρέσει ο Κόντης
Από την αρχή ήταν δεδομένο πως η θέση του Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ είναι πιο επισφαλής από ποτέ. Οι φίλοι των Κρητικών «έβραζαν» μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση, ενώ μένει να φανεί και το ζήτημα της αντικατάστασης του, καθώς ο Όμιλος έχει ματς την ερχόμενη Τρίτη, με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο. Μια περίπτωση που απασχολεί σοβαρά είναι αυτή του Χρήστου Κόντη.
O Ράσταβατς ανέλαβε τον ΟΦΗ τον Οκτώβριο του 2024, καθισε στον ασπρόμαυρο πάγκο 41 φορές και οδήγησε τον Όμιλο στον τελικό του Κυπέλλου. Σε επτά ματς πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν μέτρησε δυο νίκες και πέντε ήττες.
Από την πλευρά του ο Κόντης έφυγε από τον Παναθηναϊκό πριν από δυο μέρες. Ο Έλληνας τεχνικός κοούτσαρε σε επτά παιχνίδια μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ στο προηγούμενο πέρασμα του ως υπηρεσιακός από τους Πράσινους πήρε το Κύπελλο.
