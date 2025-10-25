Οι φίλοι του ΟΦΗ εξέφρασαν την οργή τους για την ήττα από τον Ατρόμητο με συνθήματα κατά των παικτών και των Μίλαν Ράσταβατς - Νίκου Νταμπίζα, με Ομιλίτες να ζητούν την απομάκρυνση τους.

«Αναβρασμός» στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ. Μετά την Κηφισιά ο Όμιλος έχασε στο Παγκρήτιο και από τον Ατρόμητο, ξανά με 3-1, ενώ έκανε δεύτερη διαδοχική ήττα με ανατροπή μετά και από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το ματς φίλοι των Κρητικών εξέφρασαν την οργή τους κατά παικτών, Μίλαν Ράσταβατς αλλά και του Νίκου Νταμπίζα. Μεταξύ άλλων ακούστηκαν συνθήματα όπως «Βγάλτε τις φανέλες σας και φύγετε από εδώ», ενώ ακούστηκαν υβριστικά λόγια κατά του Σέρβου προπονητή του Ομίλου και του διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ.

Όπως είναι προφανές ο κόουτς του ΟΦΗ βρίσκεται υπό πίεση και μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Φυσικά στους Κρητικούς αποφεύγουν αυτά τα χρόνια να δρουν υπό πίεση, ενώ ο σύλλογος έχει στηρίξει τον Ράσταβατς σε προηγούμενες δύσκολες στιγμές.

Αξιοσημείωτο πως Ομιλίτες χειροκρότησαν θερμά τους αντίπαλους παίκτες του Ατρομήτου για την εμφάνιση τους.

«Συγχαρητήρια στον Ατρόμητο για τη νίκη του. Είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση και είναι ολοφάνερο. Σε αυτή την κατάσταση είναι δύσκολο να σκοράρουμε και να αμυνθούμε. Είναι ανάποδο αυτή την περίοδο. Είχαμε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για να φτιάξουμε το παιχνίδι σε ένα καλό δρόμο για εμάς, αλλά τις χάσαμε», ανέφερε μετά το ματς ο Μίλαν Ράσταβατς.