ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς συμμετείχε στην προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού
Με ένα χτύπημα στον αγκώνα είχε αποχωρήσει από την OPAP Arena το βράδυ της Πέμπτης μετά το ματς με την Αμπερντίν ο Λούκα Γιόβιτς.
Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ είχε μάλιστα δεμένο το χέρι του και του είχε τοποθετηθεί πάγος, ωστόσο στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο τόνιζαν από την πρώτη στιγμή ότι μάλλον δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό.
Όπως φαίνεται και από τα πλάνα της τελευταίας προπόνησης το απόγευμα του Σαββάτου στα Σπάτα, ο Γιόβιτς συμμετείχε στο πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων παίρνοντας μέρος στις ασκήσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
