Ο Λούκα Γιόβιτς έφυγε από τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν, έχοντας δεμένο το χέρι του.

Η ΑΕΚ έκανε βαθμολογικό «σεφτέ» στη League Phase του Conference League, καθώς συνέτριψε την Αμπερντίν με 6-0. Ο Λούκα Γιόβιτς ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε το τρίτο του γκολ με το Δικέφαλο στο στήθος και μετά το ματς έφυγε από την «OPAP Arena», έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, με τον οποίο άλλαζε πάσες.

Αυτό που έκανε εντύπωση κατά την αποχώρηση του διεθνή Σέρβου φορ ήταν πως είχε δεμένο το χέρι του. Ο 27χρονος επιθετικός χτύπησε στον αγκώνα του σε μια διεκδίκηση της μπάλας με έναν αντίπαλο και χρειάστηκε να του τοποθετηθεί πάγος.

Η κατάσταση του Γιόβιτς δεν εμπνέει ανησυχία, όμως φυσικά η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί την Παρασκευή (24/10).

Το video του Gazzetta: