Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1: Τα highlights από το θρίλερ της Νεάπολης
Η Κηφισιά και ο Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 σε έναν δραματικό αγώνα.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 19' με θαυμάσια εκτέλεση του Πόμπο.
Οι Αγρινιώτες απάντησαν στο 37' με απίστευτο δεξί σουτί από πλάγια αριστερά του Κοντούρη. Η Κηφισιά στο 52' έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Αντονίσε και στο φινάλε η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε την τεράστια ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αλλά ο Ραμίρες απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
