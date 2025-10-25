Φοβερό φινάλε στη Νίκαια με τον Ραμίρεζ να αποκρούει το πέναλτι του Αγκίρε στο 98' και να κρατάει το 1-1 για την Κηφισιά με τον Παναιτωλικό. Μπέρδεψε τις εστίες μετά το on field review ο Κατσικογιάννης!

Φινάλε για... γερά νεύρα στη Νίκαια, με τον Παναιτωλικό στις καθυστερήσεις να παίρνει πέναλτι με το σκορ στο 1-1.

Ο Μαϊντάνα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, βρήκε με το χέρι την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Κατσικογιάννης κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.

Μετά το on field review αποφάσισε πως ήταν πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού, αλλά αρχικά μπέρδεψε τις εστίες δείχνοντας τη βούλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων και όχι των γηπεδούχων!

Τελικά το κατάλαβε και γύρισε προς την περιοχή της Κηφισιάς δείχνοντας το σημείο του πέναλτι. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε κρατώντας το 1-1 στο 98'!