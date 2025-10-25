Κηφισιά - Παναιτωλικός: Η απόκρουση του Ραμίρεζ στο πέναλτι του Αγκίρε στο 98', μπέρδεψε τις εστίες ο Κατσικογιάννης μετά τον έλεγχο του VAR!
Φινάλε για... γερά νεύρα στη Νίκαια, με τον Παναιτωλικό στις καθυστερήσεις να παίρνει πέναλτι με το σκορ στο 1-1.
Ο Μαϊντάνα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, βρήκε με το χέρι την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Κατσικογιάννης κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.
Μετά το on field review αποφάσισε πως ήταν πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού, αλλά αρχικά μπέρδεψε τις εστίες δείχνοντας τη βούλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων και όχι των γηπεδούχων!
Τελικά το κατάλαβε και γύρισε προς την περιοχή της Κηφισιάς δείχνοντας το σημείο του πέναλτι. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε κρατώντας το 1-1 στο 98'!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.