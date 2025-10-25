Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Μπακασέτα, το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός
Μία νέα απώλεια μέτρησε ο Παναθηναϊκός, αφού ο αρχηγός του, Τάσος Μπακασέτας είδε τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό.
Ο Έλληνας επιθετικός μέσος των «πρασίνων» ένιωσε μια ενόχληση στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10) στο Ρότερνταμ μετά από ένα σουτ που έκανε, η οποία τον κράτησε εκτός από τον αγώνα με την Φέγενορντ.
Με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα έκανε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο κι έτσι θα χρειαστεί να απουσιάσει για 15 μέρες.
Το πλήγμα είναι σημαντικό για τον νέο τεχνικό του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπακασέτα μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων.
Τα παιχνίδια που χάνει ο Μπακασέτας
Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (26/10)
Ατρόμητος Παναθηναϊκός (29/10)
- Βόλος - Παναθηναϊκός (01/11)
- Μάλμε - Παναθηναϊκός (06/11)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (09/11)
