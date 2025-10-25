Ο Τάσος Μπακασέτας δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor, αφού ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό κι έτσι δεν θα βρίσκεται στην πρώτη αποστολή του Μπενίτεθ.

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι εξετάσεις του Τάσου Μπακασέτα δεν ήταν καλές με αποτέλεσμα εκείνος να μείνει εκτός όχι μόνο από το ματς με τον Αστέρα, αλλά μέχρι την επόμενη διακοπή.

Στην πρώτη του αποστολή ο Μαδριλένος τεχνικός δεν συμπεριέλαβε ακόμη τους Πελίστρι, Ντέσερς και Μπόκο. Αντίθετα επέστρεψε σ' αυτήν ο Ρενάτο Σάντσες, που επανέκαμψε από το μυϊκό πρόβλημα που είχε αποκομίσει από τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Η αποστολή των «πρασίνων» για το ματς με τον Αστέρα Aktor

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Στην δεύτερή προπόνησή του ο Ράφα Μπενίτεθ και το επιτελείο του επικεντρώθηκαν στην τακτική και στις στατικές φάσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης.