ΟΦΗ: Με Φούντα, Χατζηθεοδωρίδη και Ζανελάτο κόντρα στον Ατρόμητο
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο και την επιστροφή στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο πλέον είναι σε σαφώς βελτιωμένη κατάσταση μετά την κάκιστη εικόνα στον αγώνα με την Κηφισιά, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η κατασκευάστρια εταιρεία.
Ο Ταξιάρχης Φούντας επέστρεψε σε αποστολή των Κρητικών για πρώτη φορά μετά τη θλάση που υπέστη στον αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», πριν από ένα μήνα. Στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς επέστρεψε και ο Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος εδώ και 1,5 μήνα έκανε πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ώστε να μην ταλαιπωρείται πλέον από μυικούς τραυματισμούς, όπως την περασμένη σεζόν.
Από εκεί και πέρα αναμενόμενα είναι στην αποσοτολή ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Ο Έλληνας μπακ τραυματίστηκε στους κοιλιακούς στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, όμως συμμετείχε στις δυο τελευταίες προπονήσεις και είναι πανέτοιμος για τον αγώνα με τους Πειρστεριώτες.
Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός των Κρητικών δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος αποβλήθηκε στο Αγρίνιο, ενώ ο τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.
