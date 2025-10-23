Με προπόνηση στο Παγκρήτιο Στάδιο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Μπήκε ο Χατζηθεοδωρίδης.

Οι παίκτες του ΟΦΗ πάτησαν τον αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου Σταδίου για πρώτη φορά μετά το ματς με την Κηφισιά και τις εργασίες κατασκευής του χλοοτάπητα που ακολούθησαν.

Οι ποδοσφαιριστές του Μίλαν Ράσταβατς έκαναν προπόνηση την Πέμπτη (23/10) στην έδρα τους και συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ματς με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο (26/10, 20:00).

Το ευχάριστο νέο που προέκυψε αφορά τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό στους κοιλιακούς που αποκόμισε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

Το πρόγραμμα, σε μέρος του οποίου συμμετείχε ο Φράνκο Ζανελάτο, περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα φάσεων. Από την πλευρά του Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε τη θεραπεία του.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (24/10) στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα γίνει γνωστή η αποστολή.