Βαθμό «χρυσάφι» πήραν οι Σειρήνες Γρεβενών στην εντός έδρα αναμέτρηση και έδωσαν συνέχεια στην κατηφόρα του ΟΦΗ, στην 7η «στροφή» της Α' Εθνικής Γυναικών.

Οι Σειρήνες Γρεβενών πήραν μια σημαντική νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, επικρατώντας με γκολ στις καθυστερήσεις και αφήνοντας τις Κρητικές χωρίς νίκη στην Α' Εθνική Γυναικών. Η ομάδα των Γρεβενών βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 45+1’, όταν η Βαλασιάδου με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα ούτε να βρει απάντηση. Έτσι, οι Σειρήνες κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν ένα τρίποντο «οξυγόνο».

Αποτέλεσμα που ανεβάζει την ομάδα των Γρεβενών στη 7η θέση, ενώ στον αντίποδα αφήνει το ΟΦΗ στον πάτο της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική: