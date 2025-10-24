Αλεξίου: «Ήταν σχεδιασμένο από τον Λανουά να βρει τρόπο να τιμωρηθεί η ΑΕΚ»

Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου, υποστήριξε ότι ο Στεφάν Λανουά με το περιστατικό στην «OPAP Arena» επιδιώκει την τιμωρία της ΑΕΚ.

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της δίωξης της ΑΕΚ για το φραστικό επεισόδιο σε βάρος του Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena», που φέρεται να έγινε πριν την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Αλέξης Αλεξίου, υποστήριξε ότι ο Στεφάν Λανουά λειτούργησε σαν να επιδιώκει την τιμωρία της ομάδας, με την πλευρά τους να αρνείται ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δέχθηκε υβριστική επίθεση στις σουίτες του γηπέδου τους.

Ο νομικός εκπρόσωπος της ομάδας, κ. Γρηγορίου έκανε παράλληλα λόγο για εφεύρημα όσον αφορά τις κατηγορίες του και προχώρησε σε ένσταση περί απαραδέκτου, επικαλούμενος αοριστία στις καταγγελίες αυτές. Παράλληλα, ο κ. Πολίτης που κλήθηκε ως μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Λανουά βρισκόταν στο VIP Lounge, σε χώρο προστατευμένο όπου δύσκολα θα μπορούσε να έχει δεχθεί οποιαδήποτε απειλή. Από την άλλη, τονίστηκε πως υπήρξε στον χώρο άτομο της ΑΕΚ που επέπληξε φίλαθλο ο οποίος τον Λανουά.

Στη συνέχεια της διαδικασίας οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν τρία βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνεται ο Γάλλος διαιτητής να εκφράζει τα παράπονά του στον παρατηρητή, χωρίς όμως να φεύγει από το γήπεδο, με τη δικαστή να επιβεβαιώνει πως ο ίδιος φαινόταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Παράλληλα, δε φαίνεται να αναφέρει στον παρατηρητή την υβριστική λέξη που του απηύθυναν.

Μετά την παράθεση των στοιχείων από πλευράς ΑΕΚ, η απόφαση για την υπόθεση αναμένεται κατ' εκτίμηση εντός της ημέρας.

Να θυμίσουμε ότι μετά το τέλος του ντέρμπι των Δικεφάλων στην «OPAP Arena», η ΕΠΟ προχώρησε σε καταγγελία για προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου πριν από την έναρξη του αγώνα. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, το περιστατικό ήταν σοβαρό και οδήγησε τον πρόεδρο της ΚΕΔ να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί προπηλακισμού, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο που δεν είχε καμία σωματική διάσταση και δε δημιούργησε ένταση. Παρά τη διάψευση της Ένωσης, ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος αποφάσισε να ασκήσει πειθαρχική δίωξη εις βάρος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

