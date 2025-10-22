Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ για το συμβάν με τον Στεφάν Λανουά
Πριν το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ κατήγγειλε τον προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena, με τον ίδιο να αποχωρεί.
Η ΑΕΚ πήρε θέση για το συμβάν αναφέροντας ότι δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο, με τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, να ασκεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Ένωσης.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:
«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.»
