Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ για το συμβάν με τον Στεφάν Λανουά

Όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ, ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στην OPAP Arena κατά του Στεφάν Λανουά.

Πριν το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ κατήγγειλε τον προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena, με τον ίδιο να αποχωρεί.

Η ΑΕΚ πήρε θέση για το συμβάν αναφέροντας ότι δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο, με τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, να ασκεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Ένωσης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.»