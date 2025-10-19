ΑΕΚ: «Φιλοξενούμε τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, δεν υπήρξε προπηλακισμός Λανουά»

Η θέση της ΑΕΚ για το περιστατικό που έγινε με τον Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena».

Η πλευρά της ΕΠΟ κατήγγειλε προπηλακισμό κατά του Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena», στο πλαίσιο του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, όμως σύμφωνα με τον Δικέφαλο η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι.

Σύμφωνα με τη θέση της Ένωσης δεν υπήρχε κανένας προπηλακισμός αλλά απλά ένα μεμονωμένο φραστικό περιστατικό, ενώ τόνισε πως η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ πάντα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους φιλοξενούμενους.

Η θέση της ΑΕΚ

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.

Δεν υπήρξε προπηλακισμό. Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα.

Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο. Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους».