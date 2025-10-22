Η ελπίδα Χιμένεθ, η απογοήτευση Κάραιτζιτς

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την ανάγκη του μπασκετικού Άρη να βρει έναν…Χιμένεθ και την ελπίδα του ποδοσφαίρου ότι ο Ισπανός θα τον οδηγήσει στην επιτυχία.

Περίμενα να δούμε και το παιχνίδι με την Μανρέσα για να σχολιάσω τον μπασκετικό πάγκο του Άρη γιατί διαρκώς στο μυαλό μου είναι ότι ο Καραιτζίτς πρέπει να αντικατασταθεί με έναν…Χιμένεθ. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει πρόθεση για τέτοια ανάλογη οικονομική κίνηση στο μπάσκετ, αλλά σίγουρα για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η άποψη ότι ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση που υπάρχει στον Άρη.

Δεν θα κρίνω σε καμία των περιπτώσεων αγωνιστικά έναν επαγγελματία προπονητή μπάσκετ. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων τον χαρακτηρίζουν άσχετο και μη ικανό αν τους βάλει ένα…play θα περιμένουν και να το…πατήσει για να παίξει! Ο άνθρωπος όμως ξεκάθαρα μου δείχνει ότι έχει χάσει την ψυχραιμία του, την ηρεμία του και φυσικά και τους παίκτες του. Οι τοποθετήσεις του είναι όλες διατυπωμένες με εκνευρισμό, με άμυνα και κυνήγι φαντασμάτων, αλλά παράλληλα και άστοχες επικοινωνιακά, που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και του κόσμου. Μετά το…20 χρόνια τι συστήματα είχατε, ξεστόμισε χθες και το ότι στην Παρτιζάν δεν θα αποδοκίμαζαν τόσο γρήγορα. Και αλήθεια να είναι όμως δεν το λες! Και μάλιστα το δεν το λες το κατάλαβε και ο ίδιος που ζήτησε να μην μεταφραστεί από τα αγγλικά που τα μιλάει στην Ελλάδα και…10χρονος πλέον.

Επαναλαμβάνω ότι στο μπάσκετ είναι τόσο πολύπλοκη η προπονητική και τόσο εξιδεικευμένη που κανείς…απλός φίλαθλος ή δημοσιογράφος δεν έχει τις γνώσεις να κρίνει μετά από 4-5 παιχνίδια. Ξεκάθαρα όμως μπορώ να πω ότι ένας προπονητής που μιλάει για…σοφτ παίκτες, ένας προπονητής που ξεφυσάει σε κάθε φάση, που νιώθει την αμφισβήτηση και η άμυνά του είναι κυνήγι…φαντασμάτων, στον ελληνικό αθλητισμό, στον μπασκετικό Άρη των απαιτήσεων της εποχής Σιάο…μετράει μέρες.

Η έγκριση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Εδώ να σημειώσουμε και κάτι. Ακόμα και αν ο Ζήσης και οι εδώ διοικούντες αποφασίσουν ότι η καλύτερη λύση είναι η λύση συνεργασίας, θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη έγκριση σε όλα τα επίπεδα και κυρίως επί του οικονομικού και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και αυτό είναι ένα καίριο ζήτημα λειτουργίας της ΚΑΕ, που όμως πρέπει να το αποδεχτούμε από την στιγμή που αποτελεί προϋπόθεση έλευσης των ωραίων δολαρίων, που πριν λίγες μέρες ξεπλήρωσαν τα χρέη.

Επειδή όμως το αγωνιστικό καθορίζει τις αντιδράσεις του κόσμου, προσωπικά θεωρώ ότι για να μην σβήσει η χρονιά πριν καν αρχίσει και ο προπονητής πρέπει να αλλάξει (το ξαναμανά επαναλαμβάνω πρώτιστα γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος) και ενίσχυση του ρόστερ να υπάρξει. Και τις επιλογές με την ανάλογη οικονομική στήριξη πρέπει να τις κάνει ο κ. Ζήσης. Παίκτες υπάρχουν πολλοί, προπονητής δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί αλά Χιμένεθ.

Η ελπίδα Χιμένεθ μαζί με τις επιστροφές…

Γιατί Χιμένεθ; Γιατί ο Ισπανός που προσέξτε έχει κάνει αρκετές λάθος επιλογές στα τελευταία 2 ματς, έδειξε ότι έχει αυτό το οποίο…έδιωξε όλους τους προηγούμενους.

Προσωπικά θεωρώ ότι τα λάθη έγιναν γιατί έπρεπε να βγάλει ένα…σχήμα χωρίς τους απαραίτητους παίκτες.

Δεν ξέρω αν θα υπάρχει διάρκεια, αλλά πρώτη φορά προπονητής έχει την απόλυτη ελευθερία χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τον Μορόν σε ένα ματς, που όμως ήταν κυπέλλου ανάμεσα σε αγώνες πρωταθλήματος, τον άφησε έξω και ο Μάντζιος, ο…καλύτερος όσων πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό που έκανε όμως ο Χιμενεθ σε συνδυασμό με την επιστροφή πρώτα του Σίστο και μετά του Ρόουζ δεν έχει ξαναγίνει επί Καρυπίδη. Και το σημειώνω εκ νέου. Γίνεται πρώτη φορά, αλλά για να πετύχει πρέπει να έχει και διάρκεια. Σήμερα όμως οι παίκτες έχουν πάρει το μήνυμα ότι πλέον δεν θα μπορούν να παρακάμψουν τον προπονητή σε τίποτα και φυσικά ο Χιμένεθ αποφασίζει χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και κέρδισε τους παίκτες καθώς ένας συμπαίκτης τους επέστρεψε κόντρα στον πάγο της διοίκησης, αλλά και στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι και ο…καλύτερος θα πάει πάγκο αν είναι ντεφορμέ. Και επειδή όλοι επικεντρώνονται στην αντίδραση του Μορόν, ο Χιμένεθ ξέρει καλά ότι μία τέτοια απόφαση δεν έχει να κάνει με τον Ισπανό. Αυτά είναι για την ίντριγκα και μόνο. Έχει να κάνει με όλους τους παίκτες που ξέρουν ότι αν προσπαθήσουν, αν ματώσουν, αν τα δώσουν όλα θα κερδίσουν μία θέση στο βασικό σχήμα όποιος και αν είναι…μπροστά τους.

Για την κριτική…υποχώρησης στα τελευταία λεπτά από την μία αντιλαμβάνομαι στο έπακρο τι λέει και τι ζητούσε ο κόσμος, αλλά από την άλλη Νόα, Ρόουζ (και μάλιστα τραυματία), Φρίντεκ είχε η ομάδα και ο ΠΑΟ με καμιά 60ρια εκατομμύρια μπάτζετ κλαίγεται για την διαιτησία. Παρεμπιπτόντως πρώτη φορά δεν έπαιξε ο Βαρούχας για ματς του Άρη. Γιατί δεν είπε όπως η κύρια που σχολιάζει στο κανάλι του κ. Αλαφούζου τις διαιτητικές αποφάσεις, ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟ. Η κυρία που ήταν παρατηρητής της Φραπάρ στον τελικό της ντροπής και αμέσως μετά ανέλαβε τον ρόλο της στον ΣΚΑΙ. Μια που θυμήθηκα και τον τελικό είναι το ματς που στέρησε ένα τρόπαιο στον Άρη ξεκάθαρα η Φραπάρ και ο συνταξιούχος Varίστας, αλλά εδώ και 3 χρόνια ακούω και διαβάζω ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός από τον Άρη!!! Το έχω σημειώσει πολλές φορές. Όταν έχεις συνηθίσει σε Δαλούκες με Ηλεκτροχαβίτο και…Θαλάσσηδες, Λάτσιους να μετράνε 3 μέτρα οφσάιτ, δεν θες Τσβάιερ που παίζουν 50-50 (αν και δεν είδε ούτε το φάουλ στον Αλφαρελά στο γκολ του ΠΑΟ), θες στην…χειρότερη τον Ούγγρο που στο Βικελίδης δεν έδωσε 2 ΠΕΝΑΛΝΤΑΡΕΣ στον Σάσα ή ακόμα καλύτερα τον Σουηδό που διαμορφώνει το αποτέλεσμα με 100-0 υπέρ τους. Θα μπορούσα να βάλω φωτό την ίδια του ρεπορτάζ του ΠΑΟ για το γκολ του Άρη, απλά θεωρώ πραγματικά φοβερό το 2025 που ο καθένας μπορεί να δει το βίντεο, να μπαίνει σε τηλεοπτική εκπομπή φωτό και σε κύκλο το πόδι του Τσέριν πάνω στο πόδι του Φατιγκά! Είναι αστείο γιατί ο Τσέριν πάει το πόδι του πάνω στου Φατιγκά που τον έχει πλάτη και κάνει επιθετικό φάουλ που βέβαια λόγω πλεονεκτήματος αφήνει το ματς να εξελιχθεί. Βάλε ένα κύκλο όμως και «κλάμα η κυρία ρε παιδάκι μου», που έλεγε ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΧΑΡΥ ΚΛΥΝΝ.

Ο Άρης έχει ακόμα πολλά να διορθώσει, αλλά έχει και πολλά να περιμένει. 1-1 και απογοήτευση σε ντέρμπι για τον Αρειανό, πιστοποιεί ότι ο πήχης έχει ανέβει. Όμως ο Χιμένεθ δεν έχει χρόνο, έχει και πίεση για τα αποτελέσματα, αλλά πλέον έχει και πολλές επιστροφές. Καντεβέρε, Γένσεν, Αλφαρελά, Δώνης το πιστοποιούν. Μεντίλ πλέον στο ροτέισον κανονικά, σε αναμονή του κομβικότατου Ράτσιτς που θα γίνεται καλύτερος με τον διαρκώς καλύτερο Γαλανόπουλο και φυσικά που είσαι βρε Πέρεθ μου να σε βάλω από τα δεξιά και να έχει επιτελούς την δυνατότητα η ομάδα με Δώνη, Αλφαρελά από την μία Καντεβέρε, Μορόν στην κορυφή ή και δυάδα, Πέρεθ, Μορουτάν, Γιαννιώτα από τα δεξιά, τον Μισαουί στο 10 όποτε χρειάζεται, το Νόα Σουντμπεργκ να δείχνει με ΠΑΟ ότι είναι καλός παίκτης και φυσικά…αγωνία για τον Φαμπιάνο ενόψει Λιβαδειάς. Για την καλή ομάδα του Παπαδόπουλου θα τα πούμε στο επόμενο σημείωμά μας φυσικά, αλλά ως τότε αν έχει μειωθεί κι άλλο η λίστα νοσοκομείου του Χιμένεθ, τότε και οι πιθανότητες μίας ακόμα εκτός έδρας επιτυχίας θα είναι πολλαπλές.

Αρκεί και ο ορισμός σήμερα του διαιτητή να μην είναι κάτι ανάμεσα σε Τσιμεντερίδη, Βεργέτη και Κατσικογιάννη.Ίδωμεν…

Υγ1 Τα είπαμε για Δώνη. Να το γκολάκι. Το παίξες; Κέρδισες!!!