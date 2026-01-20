Το φετινό αγωνιστικό επίπεδο του Άρη αποτυπώνεται στον βαθμολογικό πίνακα και στη θέση των «κίτρινων» οι οποίοι ήδη έχουν κάνει τρία αρνητικά ρεκόρ επταετίας!

Θεωρητικά, το πρόσφατο παιχνίδι στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ NOVIBET ήταν εντός των ευκαιριών αντίδρασης και αλλαγής πορείας για τον Άρη. Στην πράξη, έβαλε τους «κίτρινους» σε ακόμη χειρότερη θέση συγκριτικά μ’ αυτή που βρισκόντουσαν και πλέον ο κίνδυνος απώλειας του ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι ορατός. Ακόμη κι αν η 5η θέση οδηγήσει στην προκριματική φάση του Conference League, ο Άρης ήδη βρίσκεται εννιά βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό (σ. σ. έχει αγώνα λιγότερο) και τον Βόλο, είναι επίσης στο -13 από τον Λεβαδειακό.

Αυτά που κάνει στο χορτάρι ή μάλλον αυτά που δεν κάνει δεν αποτυπώνονται μόνο στη δεινή βαθμολογική θέση του Άρη αλλά και στις συνολικές επιδόσεις του. Η φετινή πορεία είναι η χειρότερη του Άρη σε βάθος 8ετίας. Έχει πετύχει τις λιγότερες νίκες από κάθε άλλη σεζόν με αφετηρία την περίοδο 2018-19, μοιραία έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς ενώ σε επίπεδο επιθετικής παραγωγής, αυτό το αρνητικό ρεκόρ είναι κυριολεκτικά εκκωφαντικό.

Έπειτα από 17 αγωνιστικές, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ συγκέντρωσε μόλις 21 βαθμούς. Τουλάχιστον σε βάθος οκταετίας, ποτέ δεν ήταν χειρότερα. Ακόμη και τη μεταβατική σεζόν 2018-19, είχε μαζέψει 26 βαθμούς , έναν περισσότερο από την προβληματική περίοδο 2019-20. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την τριετία 2020-23 και ειδικά με τη σεζόν 2020-21 όπου είχε μαζέψει 33 βαθμούς και ήταν στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.

Το ίδιο ισχύει και με τον αριθμό των νικών. Οι πέντε που έχει πετύχει ο Άρης συνιστούν αρνητικό ρεκόρ. Η αμέσως επόμενη (χειρότερη) επίδοση – σε βάθος 17 αγωνιστικών – είναι οι έξι που είχε σημειώσει τη σεζόν 2019-20 ενώ στις υπόλοιπες χρονιές είχε τουλάχιστον οκτώ. Φέτος, από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, οι «κίτρινοι» πέτυχαν μόλις δύο νίκες. Το γκολ του Βραζιλιάνου Ντούντου στις καθυστερήσεις του αγώνα με την ΑΕΛ NOVIBET έδωσε τη νίκη με 2-1 στο «Κλ. Βικελίδης» στις 29 του περασμένου Νοέμβρη κι έπειτα από περίπου έναν μήνα, ήταν η νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα.

Η καλή πορεία είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Πλην μερικών αγωνιστικών λεπτών, ο Άρης δεν έχει δώσει σε κανέναν να καταλάβει τα στοιχεία της αγωνιστικής ταυτότητάς του. Στα περισσότερα παιχνίδια παρουσίασε προβληματική εικόνα με σαφέστατη δυσκολία στην παραγωγή φάσεων. Καθόλου τυχαία, η επίδοση των 14 τερμάτων αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη στη φετινή Stoiximan Superleague. Προφανώς είναι η χειρότερη σε βάθος οκταετίας και στην πραγματικότητα δεν συγκρίνεται με τις επιθετικές παραγωγές των προηγούμενων χρόνων. Είναι μάλιστα η πρώτη χρονιά που στην αναλογία επίθεσης/άμυνας, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (14-18). Είναι η πρώτη χρονιά που ο Άρης δεν πετυχαίνει τουλάχιστον ένα γκολ ανά παιχνίδι. Μέχρι πρότινος, οι χειρότερες σεζόν (σε παραγωγή γκολ) ήταν οι περίοδοι 2018-19 και 2021-22 όπου είχε περιοριστεί στα 20 γκολ.

Αφήνοντας στην άκρη τους αριθμούς, όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν το μέγεθος των ευθυνών. Ξεκινώντας από το καλοκαίρι και τον σχεδιασμό της ομάδας και φτάνοντας έως τις παλινωδίες της περασμένης Κυριακής (18/1). Η μάστιγα των τραυματισμών προφανώς στοιχειοθετεί σοβαρό επιχείρημα αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, ειδικά σαν αυτή που είχε στη Λάρισα…