Ο Τίτο συζητάει με τον Παναθηναϊκό για το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Η ανάδειξη στη La Masia της Μπαρτσελόνα, οι επαφές με το «φαινόμενο» Ρονάλντο για τη Βαγιαδολίδ, η φιλοσοφία του και ο γιος που παίζει στη Σλοβενία.

Ο Παναθηναϊκός σύντομα θα έχει νέο τεχνικό τον Ράφα Μπενίτεθ.

Έναν καταξιωμένο Ισπανό τεχνικό και ευελπιστεί να τον πλαισιώσει με τον Τίτο. Ο Βιθέντε Μπλάνκο Σάντσεθ, εν συντομία Τίτο, είναι από τους βασικούς υποψήφιους για ν' αναλάβει πόστο τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό.

Ένα ισπανικό μοντέλο, λοιπόν, το οποίο κυριαρχεί στην Ευρώπη σχεδόν μία 20ετία, επιλέγει ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στην κορυφή.

Ο Τίτο έχει γαλουχηθεί με τη νοοτροπία της Μπαρτσελόνα, αφού ποδοσφαιρικά αναδείχθηκε στην περίφημη La Masia, όμως, έχει δουλέψει και στην... λάσπη.

Η παρουσία του στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ως υπεύθυνου για την ανάπτυξη των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών είναι ένα παράσημο στην καριέρα του.

Ο 54χρονος Τίτο (15/7/71), γεννημένος στο Μπενιδόρμ, όπως τονίζουν οι Ισπανοί έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

«Ξεκίνησε και ηγήθηκε του αθλητικού τμήματος της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών, ενώ υπήρξε και αθλητικός διευθυντής της Λεβάντε, με την οποία πέτυχε άνοδο στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και την κράτησε στη μεγάλη κατηγορία για δύο σεζόν. Επίσης, ήταν μέλος της τεχνικής επιτροπής της Αλαβές πριν ενταχθεί στη Ρεάλ Οβιέδο, όπου κατείχε επίσης τη θέση του αθλητικού διευθυντή».

Ο Τίτο ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε μέχρι το 2010, ξεκινώντας από την Μπενιδόρμ και εκπαιδεύτηκε για έξι χρόνια στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα στην περίφημη La Masia. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Τολέδο, Αλμπαθέτε, Τεράσα, Νουμάνθια, Εξτρεμαδούρα, Ρεάλ Χαέν, Ρεάλ Μούρθια, Λεβάντε και Αλικάντε, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση στη Λα Νουθία».

Η φιλοσοφία του

Έμαθε τον πρωταθλητισμό στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Εργάστηκε στις μικρομεσαίες ομάδες κι εκεί έμαθε τη μάχη της επιβίωσης στο ποδόσφαιρο. Όταν ο Τίτο ανέλαβε τη Λεβάντε, στην παρουσίασή του, ανέπτυξε τη φιλοσοφία του: «Έχω πολύ ξεκάθαρη ιδέα και φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Είναι αρκετά ευρεία. Ξέρω ότι έχω τρία χρόνια μπροστά μου για να την ενσωματώσω. Δεν θα είναι το ίδιο, αυστηρά συγκεκριμένη, στην πρώτη ομάδα και στις ακαδημίες.

Πρέπει να είναι παράλληλη. Πρέπει να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.

Μου αρέσει το ποιοτικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απλώς κατοχή μπάλας και καλό κοντρόλ. Προέρχομαι από τη Μασία και έχω μια ιδιαίτερη επιρροή από εκεί, αλλά στη συνέχεια έχω αγωνιστεί σε άλλες 11 ομάδες και ξέρω τι σημαίνει να παίζεις "μέσα στη λάσπη"».

Οι επαφές με τον Ρονάλντο

Το 2021 ο Τίτο ήταν κοντά στο να αναλάβει τη Βαγιαδολίδ, στην οποία είναι μεγαλομέτοχος ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, το «φαινόμενο». Ο Ρονάλντο Ναζάριο. Τότε τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν:

«Ο Τίτο Μπλάνκο μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Ο Ρονάλντο Ναζάριο εξήγησε ότι τα πρώτα θεμέλια της «νέας» Ρεάλ Βαγιαδολίδ τίθενται ήδη στα γραφεία της Ζορίγια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες αναδιοργάνωσης αναμένεται να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την άμεση επιστροφή της ομάδας στην Πρώτη Κατηγορία.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο πρόεδρος του συλλόγου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων τις προσεχείς ημέρες, μία εκ των οποίων θα είναι με τον Βιθέντε Μπλάνκο «Τίτο», πρώην αθλητικό διευθυντή της Λεβάντε, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για να διαδεχθεί τον Μιγκέλ Άνχελ Γκόμεθ, που απομακρύνθηκε από τη θέση του την Κυριακή.

Σύμφωνα με το SER Deportivos Valladolid, ο Τίτο αναμένεται να έχει προσωπική συνάντηση με τον Ρονάλντο, μπαίνοντας επισήμως στη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση του αθλητικού διευθυντή».

Ο ποδοσφαιριστής γιος του

Ο Αλεξ Μπλάνκο, γιος του Τίτο, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε κι αυτός στο Μπενιδόρμ της επαρχίας Αλικάντε, αυτόνομη Κοινότητα της Βαλένθια, στις 16/12/98. Είναι αριστερό μπακ χαφ κι εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα το 2014, προερχόμενος από τη Βαλένθια και στις 22 Ιουλίου 2016, επέστρεψε στις «Νυχτερίδες», εντασσόμενος στην ομάδα Juvenil A.

Ο Μπλάνκο έκανε το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, περνώντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο σε εκτός έδρας νίκη με 3–2 απέναντι στην Ατλέτικο Σαγκουντίνο, για τη Segunda División. Το πρώτο του γκολ το πέτυχε στις 9 Δεκεμβρίου, ισοφαρίζοντας σε 1–1 στο ματς με την Σαμπαντέλ. Στις 18 Ιανουαρίου 2018, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια έως το 2020.

Ο Μπλάνκο έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 30 Οκτωβρίου 2018, αντικαθιστώντας τον επίσης νεαρό Λι Κανγκ-Ιν, στη νίκη με 2–1 επί της Ebro, για το Κύπελλο Ισπανίας. Στις 31 Ιανουαρίου 2019, δόθηκε δανεικός στη Ντεπορτίβο Αλαβές, ομάδα της La Liga, έως τον Ιούνιο. Έπαιξε για πρώτη φορά στην Πριμέρα Ντιβισιόν στις 3 Φεβρουαρίου 2019, μπαίνοντας ως αλλαγή σε ήττα με 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, αγωνίστηκε μόλις σε ένα ακόμα ματς πριν επιστρέψει στη Βαλένθια.

Στις 9 Ιουλίου 2019, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια έως το 2021 και δόθηκε δανεικός στη Ρεάλ Σαραγόσα. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ξεκίνησε βασικός στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν 2020–21 της La Liga, στη νίκη με 1–0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στις 18 Ιανουαρίου 2022, υπέγραψε συμβόλαιο με την ιταλική Κόμο, ενώ στις 31 Ιανουαρίου 2024, υπέγραψε με τη Ρετζιάνα.

Στις 30 Αυγούστου 2024, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη σλοβένικη Ολίμπια Λουμπλιάνας κι εκεί αγωνίζεται έως τώρα, με την οποία μετράει 52 ματς, 8 γκολ κι 6 ασίστ.

