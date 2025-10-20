Καραμπινάτη αλλοίωση εις βάρος του Παναθηναϊκού!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Τσβάιερ, τον Περλ και τον Τζήλο που με το έτσι θέλω στέρησαν από τον Παναθηναϊκό το κομβικό πέρασμα από την έδρα του Άρη.

Η άποψη τούτης της γωνιάς είναι πάντοτε η ίδια. Όταν πρωταγωνιστές ενός παιχνιδιού είναι οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι στιγμές με την μπάλα πάνω στο χορτάρι, θα μιλάμε για εκείνα τα όμορφα τα πράγματα.

Όταν, όμως, την διαφορά την κάνουν οι άντρες με τα μαύρα ή εκείνοι από την αίθουσα του VAR, τότε το ποδόσφαιρο θα πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι κι αλλιώς για την αδιανόητη, ακόμη μία γκάφα του Ντραγκόφσκι που κόστισε αρκετά, την ατολμία μετά το 1-0 και την κακή διαχείριση του αγώνα από τον προπονητή, μπορούμε να τα πούμε, και θα τα πούμε σε επόμενο σημείωμα.

Πως, λοιπόν, σήμερα να μιλήσεις για ποδόσφαιρο; Μιλάμε για την πιο καραμπινάτη αλλοίωση αποτελέσματος τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τσβάιερ στο γήπεδο, ο Περλ(VAR) και ο Τζήλος(AVAR) οδήγησαν με το έτσι θέλω τον Παναθηναϊκό στην απώλεια ενός κομβικού περάσματος από την Θεσσαλονίκη.

Το Τριφύλλι αν υποθέσουμε πως θα πάρει το ματς με λιγότερο με τον ΟΦΗ, θα ήταν σε απόσταση βολής από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αλλά σε δύο περιπτώσεις, βιάστηκε η πραγματικότητα και κανείς δεν έκανε σωστά την δουλειά του.

Κανείς. Ούτε ο Τσβάιερ που μπροστά στα μάτια του έγιναν οι παραβάσεις αλλά ούτε και οι Περλ, Τζήλος που... κατάφεραν με την βοήθεια της τεχνολογίας να μην πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Δεν γίνεται σε όλες τις εκπομπές το βράδυ της Κυριακής να υπάρχουν τα σωστά πλάνα και αυτοί μεταξύ τους να βλέπουν τι; Σειρές στο Netflix;

Μέσα σε ένα λεπτό, έκλεισαν δύο φορές τα μάτια σε πεντακάθαρες φάσεις που δεν χωρούν καμία απολύτως συζήτηση. Καμία.

Ας τα πάρουμε χρονικά.

Ο Ρόουζ έχει πιάσει από τον λαιμό τον Γερεμέγεφ. Λαβή MMA. Κανονική. Ο Σουηδός δεν παίζει καθόλου με τα χέρια, η παράβαση γίνεται μπροστά στα μάτια του Γερμανού διαιτητή. Δεν δίνει τίποτα. Τίποτα.

Το αστείο της υπόθεσης είναι πως ο Περλ από το VAR δεν βλέπει ούτε αυτός το κεφαλοκλείδωμα, δεν βλέπει πως το πόδι του επιθετικού των ''πρασίνων'' πατάει την γραμμή της μεγάλης περιοχής, άρα είναι πέναλτι. Το δεξί πόδι του Γερεμέγεφ την ώρα του αντικανονικού μαρκαρίσματος είναι πάνω στη γραμμή. Αδιάφορα σφυρίγματα στην αίθουσα του VAR...

Πάμε και στην επόμενη φάση. Στο γκολ του Άρη. Που ξεκινά με ξεκάθαρο φάουλ στον Τσέριν. Ακόμη και αν υποθέσουμε πως το τράβηγμα ψηλά του Φαντιγκά δεν είναι ικανό να ρίξει τον Σλοβένο μέσο στο έδαφος, έχουμε μια πεντακάθαρη τρικλοποδιά από πίσω, που είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Όποιος μπορεί να μιλήσει για ''θέατρο'' σε τρικλοποδιά, μάλλον δεν έχει επιχειρήσει να τρέξει ποτέ στη ζωή του με μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια.

Να κάνουμε τον συνήγορο του διαβόλου; Άντε ο Τσβάιερ δεν το είδε.

Ο τέταρτος Τσιμεντερίδης; Ο Περλ στο VAR και ο Τζήλος που ήταν στο πλευρό του; Κανείς;

Από το ριπλέι είναι ξεκάθαρο πως ο παίκτης του Άρη βάζει τρικλοποδιά και αν δεν είναι αυτό φάουλ, τότε τι είναι; Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει(προλαβαίνουμε επιχειρήματα εκτός πραγματικότητας), δεν επιτρέπει στον Τσέριν να παίξει στη φάση με την επαφή αυτή.

Οι φάσεις είναι πεντακάθαρες.

Για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός πέφτει ''θύμα'' κακών διαιτητικών αποφάσεων σε κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος για εκείνον και παραμένει σιωπηλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνει το δίκιο του, με όποιον τρόπο μπορεί από χθες το βράδυ κιόλας...