Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται σύντομα να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της ρωσικής Ροστόφ.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ έκανε μία δημοσίευση στο Telegram σχετικά με την αλλαγή ιδιοκτησίας της Ροστόφ, στην οποία φαίνεται να εμπλέκεται ο Ιβάν Σαββίδης του ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης του «δικεφάλου του βορρά» αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί πως θα πάρει στα χέρια του την ρωσική ομάδα, με την οποία έχει συνδθεί διοικητικά και στο παρελθόν.

Στα τέλη αυτού του μήνα είναι πιθανό να ανακοινωθεί η μεταβίβαση των μετοχών, αλλά και ο νεός της πρόεδρος, ο οποίος θα είναι είτε ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης είτε ο αντιπρόσωπός του.Σύντομα θα υπολοιποιηθεί η μεταβίβαση του μεριδίου των μετοχών του Αρουτιούνιαντς, που φτάνει το 49% στον Ελληνορώσο ιδιοκτήτη των «ασπρόμαυρων» ενώ ο Ιγκνάτιτς θα λάβει ένα επιπλέον 25,99%, που έχει στην κατοχή της η περιφέρεια του Ροστόφ.

Όλα, λοιπόν, φαίνεται να έχουν μπει στον δρόμο τους και αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις για να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες.