ΠΑΟΚ: Η ΔΕΑΒ τον κάλεσε σε ακρόαση
Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ σ' ακρόαση για φαινόμενο βίας στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καλεί σε ακρόαση, στις 07/09/2026, την ΠAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/08/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026-2027 και αφορά ειδικότερα σε εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του ανωτέρω σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
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