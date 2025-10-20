Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως έλυσε την συνεργασία του με τον Νίκο Καραγεωργίου κι έδωσε τα ηνία της δεύτερης ομάδας στον Ντάνι Πονζ.

Μετά το νέο στραβοπάτημα που έκανε ο ΠΑΟΚ Β' στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Ηρακλή, όπου ηττήθηκε με 2-1 σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2, ο «δικέφαλος του βορρά» αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους του με τον προπονητή της, Νίκο Καραγεωργίου.

Στην θέση του προσέλαβαν τον Ντάνιελ Πονζ, ο οποίος βρισκόταν ήδη στους «ασπρομαύρους» όντας επικεφαλής στο τμήμα ατομικής βελτίωσης που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο Ντάνι Πονζ νέος προπονητής του ΠΑΟΚ Β

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καραγεωργίου, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην καθοδήγηση του ΠΑΟΚ Β.