ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Καραγεωργίου, ανέλαβε και την ομάδα Β' ο Ντάνι Πονζ
Μετά το νέο στραβοπάτημα που έκανε ο ΠΑΟΚ Β' στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Ηρακλή, όπου ηττήθηκε με 2-1 σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2, ο «δικέφαλος του βορρά» αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους του με τον προπονητή της, Νίκο Καραγεωργίου.
Στην θέση του προσέλαβαν τον Ντάνιελ Πονζ, ο οποίος βρισκόταν ήδη στους «ασπρομαύρους» όντας επικεφαλής στο τμήμα ατομικής βελτίωσης που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην ακαδημία του ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Ο Ντάνι Πονζ νέος προπονητής του ΠΑΟΚ Β
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καραγεωργίου, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην καθοδήγηση του ΠΑΟΚ Β.
Προπονητής της Β ομάδας μας αναλαμβάνει πλέον ο Ντάνι Πονζ, στον οποίο ευχόμαστε καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.