«Χυλόπιτα» έριξε ο ΠΑΟΚ σε πρόταση της Σέλτικ για τον Γκρεγκ Τέιλορ, τον οποίο οι Σκωτσέζοι ήθελαν να αποκτήσουν ως δανεικό.

Η Σέλτικ κινήθηκε για την επιστροφή του Γκρεγκ Τέιλορ, ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν είχε διάθεση να συζητήσει την παραχώρησή του. Οι Σκωτσέζοι χτύπησαν την πόρτα του Δικεφάλου του Βορρά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Ήθελαν να εντάξουν τον 28χρονο μπακ στο ρόστερ τους ως δανεικό, όμως η απάντηση που πήραν ήταν αρνητική. Άλλωστε, τα δεδομένα για τον Τέιλορ στην Τούμπα έχουν αλλάξει.

Καθώς η περίπτωση του φαίνεται να αρέσει στον Λίσι,καθώς ο Ιταλός τεχνικός βλέπει τον Τέιλορ ως μία λύση και στον άξονα, με τον ίδιο να έχει ξεχωρίσει τον τρόπο που σκέφτεται και διαβάζει το παιχνίδι: «Πιστεύω ότι ο Τέιλορ μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ, όμως τώρα τον υπολογίζω σαν χαφ γιατί σκέφτεται πολύ έξυπνα», είχε πει ο Λίσι μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Να θυμίσουμε πως ο Τέιλορ άνηκε στη Σέλτικ πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και με τις Κέλτες έχει μετρήσει συνολικά 216 εμφανίσεις.