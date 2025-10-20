Η ανεξήγητη συνήθεια του Παναθηναϊκού: Τί κάνει όταν προηγείται και τι όταν μένει πίσω στο σκορ

Ο Παναθηναϊκός επανέλαβε για μία ακόμη φορά την προσφιλή φετινή του συνήθεια να μην κερδίζει όταν προηγείται σ' ένα παιχνίδι.

Σύντομο αποδείχθηκε το σερί των δύο νικών που έτρεξε στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με τα αποτελέσματα που πήρε κόντρα σε Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (2-1) και με τον Ατρόμητο εντός (1-0), αφού το βράδυ της Κυριακής (19/10) έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Τι κι αν οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να προηγηθούν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι, τελικά κατόρθωσαν για άλλη μια φορά να μην φύγουν από το παιχνίδι με τους τρεις βαθμούς συνεχίζοτνας μια συνήθεια που τείνει φέτος να γίνει κανόνας.

Βλέπετε ο Παναθηναϊκός έχει γκελάρει σε παιχνίδια, μόνο αφότου εκείνος έχει βρεθεί να προηγείται, είτε από την αρχή είτε από κάποιο σημείο του αγώνα και μετά ενώ σε όσα ματς έχει μείνει πίσω στο σκορ τελικά έχει κερδίσει ή έστω φτάσει στην ανατροπή βγάζοντας αντίδραση.

Η... κατάρα του πρωταθλήματος και τα ματς που την επιβεβαιώνουν

Το χθεσινό στραβοπάτημα ήταν το 4ο του «τριφυλλιού» σε επτά αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, έξι για κείνον, αφού εκκρεμεί το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τις τέσσερις αυτές φορές που τα πράγματα δεν είχαν καλό τέλος για τον Παναθηναϊκό, εκείνος βρέθηκε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μπροστά στο σκορ.

Κόντρα στον Λεβαδειακό προηγήθηκε μόλις στο 1ο λεπτό με τον Τζούρισιτς και ισοφαρίστηκε στο 86' από τον Βέρμπιτς. Ενάντια στην Κηφισιά μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στο 7', όμως με δύο γκολ στο 15ο και 53ο λεπτό βρέθηκε να προηγείται και τελικά έχασε με 3-2 με τα γκολ των Παντελίδη και Τετέ στο 79' και 90+4' αντίστοιχα.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Ντέσερς στο 48', αλλά δέχθηκαν γκολ ισοφάρισης από τον Εκ Καμπί στο 90+2'. Χθες στο «Κλ. Βικελίδης» μπήκαν μπροστά στο σκορ με τον Σφιντέρσκι στο 3', όμως είδαν τον Δώνη να ισοφαρίζει στο 75'.

Μόνο στον αγώνα με τον Ατρόμητο προηγήθηκαν με 1-0 και διατήρησαν το προβάδισμά τους αυτό ακέραιο μέχρι το φινάλε. Στο ματς με τον Παναιτωλικό που έμειναν πίσω στο σκορ αντέδρασαν, γύρισαν το παιχνίδι και κέρδισαν με 2-1.

Αυτό το φαινόμενο όμως έχει εμφανιστεί και στην Ευρώπη, αν και όχι τόσο έντονα όπως στο πρωτάθλημα. Αφήνοντας έξω την 4αρα της Βέρνης, τα τρία 0-0 με Σαχτάρ (x2) και Σαμσουνσπόρ, αλλά και το ματς με την Ρέιντζερς στην Σκωτία, όπου υπήρξε η αποβολή του Βαγιαννίδη στο δεύτερο μέρος που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, υπάρχουν τρία ακόμα παιχνίδια που έχουν εφαρμοστεί οι... συνήθειες του πρωταθλήματος.

Με την Ρέιντζερς και με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς εντός έδρας, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0, όμως δεν κέρδισε κανέναν, αφού με τους Σκωτσέζους αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 ενώ με τους Ολλανδούς τελικά έχασε κιόλας με 2-1. Αντίθετα στο μοναδικό ματς κανονικών συνθηκών, που έμεινε πρώτα πίσω στο σκορ, εκείνο κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, τελικά επικράτησε με 2-1.

Τα ματς που δεν έχει κερδίσει ενώ έχει προηγηθεί

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς 1-1 από 1-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1 από 1-0

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2 από 1-2

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 από 1-0

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 από 1-0

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 από 1-0

Οι αγώνες που έχει μείνει πίσω στο σκορ αλλά έχει κερδίσει ή τους έχει έστω γυρίσει

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1 από 0-1

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 1-2 από 1-0 (τελικό 3-2)

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2 από 1-0

Σίγουρα η αστάθεια αυτή που παρατηρείται στα αποτελέσματα των «πρασίνων» δεν είναι φυσιολογική, ωστόσο είναι κι ένα δείγμα της περίεργης και δύσκολης σεζόν που διανύει μέχρι στιγμής φέτος η ομάδα.