Επταπλάσια θα είναι η ετήσια - κατά μέσο όρο - αμοιβή του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό συγκριτικά με τις αποδοχές του στην Κηφισιά, ενώ υπεραυξημένες θα είναι οι αποδοχές και του Παύλου Παντελίδη.

Υπερπολλαπλάσια συγκριτικά με της Κηφισιάς θα είναι η αμοιβή του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αμφότεροι θα υπογράψουν συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο 24χρονος Ελληνας φορ έχει συμφωνήσει για «κλιμακωτό» συμβόλαιο με μέσο όρο αποδοχών ύψους 700.000 ευρώ. Στην Κηφισιά η αμοιβή του έφτανε τις 100.000 ευρώ ετησίως, συνεπώς μιλάμε για επταπλασιασμό των αποδοχών του, εκτός από τα bonuses στόχων που έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία και για τον Τεττέη και για την Κηφισιά.

«Κλιμακωτό» με αύξηση αποδοχών ανά σεζόν είναι το συμβόλαιο και του 23χρονου Παντελίδη, για τον οποίο η συμφωνία προβλέπει ετήσια αμοιβή ύψους 200.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν ο Τεττέη μετράει 6 γκολ και 2 ασίστ σε οκτώ ματς, ενώ ο Παντελίδης ο οποίος κλήθηκε πρόσφατα στην Εθνική Ελλάδας χωρίς να χρησιμοποιηθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εναντίον της Δανίας μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Στο ματς εναντίον του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό του Βόλου ο Τεττέη είχε σκοράρει το πρώτο γκοκ με πλασέ και είχε δημιουργήσει το δεύτερο (του Παντελίδη) με εκπληκτικό σλάλομ και ντρίμπλες από την αριστερή πτέρυγα, ενώ στο τρίτο γκολ της Κηφισιάς πάλι εκείνος είχε κάνει άνω – κάτω την άμυνα του Τριφυλλιού προτού ο Σόουζα γράψει το 3-2 στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Τεττέη αναμένεται να ενταχθεί στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο (μαζί με Ντέσερς, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ, λήγει το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ) και ο Παντελίδης το καλοκαίρι, όταν αναμένεται να ενταχθεί ξανά στο ρόστερ και ο άτυχος πρώην συμπαίκτης του, Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού.