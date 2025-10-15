Το deal της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για Τεττέη - Παντελίδη προβλέπει πως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30%.

Η Κηφισιά έκανε τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας της και με... διαστημικό deal. Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης πρέπει να θεωρούνται ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, με τη διοίκηση τους Τριφυλλιού να κάνει υπέρβαση για την απόκτηση δυο ελπιδοφόρων νέων Ελλήνων ποδοσφαιριστών για ένα συνολικό πακέτο άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το άκρως συμφέρον deal για την πλευρά της ομάδας του Χρήστου Πρίτσα προβλέπει και κέρδος από μελλοντική μεταπώληση των δυο ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κηφισιά διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 30% τόσο για τον 24χρονο φορ, όσο και για τον διεθνή 22χρονο εξτρέμ.