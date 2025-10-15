Τεττέη - Παντελίδης: To «τρελό» ποσοστό μεταπώλησης που κράτησε η Κηφισιά
Η Κηφισιά έκανε τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας της και με... διαστημικό deal. Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης πρέπει να θεωρούνται ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, με τη διοίκηση τους Τριφυλλιού να κάνει υπέρβαση για την απόκτηση δυο ελπιδοφόρων νέων Ελλήνων ποδοσφαιριστών για ένα συνολικό πακέτο άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το άκρως συμφέρον deal για την πλευρά της ομάδας του Χρήστου Πρίτσα προβλέπει και κέρδος από μελλοντική μεταπώληση των δυο ποδοσφαιριστών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κηφισιά διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 30% τόσο για τον 24χρονο φορ, όσο και για τον διεθνή 22χρονο εξτρέμ.
