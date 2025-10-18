Ο Χρήστος Κόντης με τον Παναθηναϊκό έζησε κόντρα στον Άρη την πιο σημαντική στιγμή στην προπονητική του καριέρα. Απόλυτη ισορροπία στις κόντρες με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Παναθηναϊκός με δύο παιχνίδια λιγότερα αυτή τη στιγμή είναι στο -8 από την κορυφή.

Έχει το ματς με τον ΟΦΗ εντός έδρας και την Κυριακή στις 19.30 στο Κλ. Βικελίδης τον περιμένει μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή με τον Άρη. Ο Χρήστος Κόντης καλείται με τους παίκτες του να κρατήσει το τριφύλλι κοντά στους πρωτοπόρους. Κάθε απώλεια βαθμών στο εξής θα είναι πλήγμα για τον σύλλογο στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον τίτλο έπειτα από 15 χρόνια.

Ο 49χρονος Κόντης, ο οποίος βλέπει την ίδια στιγμή τον Παναθηναϊκό να έχει συζητήσεις με άλλους προπονητές, όπως ο Ράφα Μπενίτεθ, εναντίον του Άρη έζησε την πιο σημαντική στιγμή στην προπονητική του καριέρα. Μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τερίμ κλήθηκε στις 17/5/2024 να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.

Έκανε ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 19 του μήνα με το σκορ στο 2-2 και στις 25 του ίδιου μήνα έπαιξε στο Πανθεσσαλικό τον τελικό Κυπέλλου με τους «κιτρινόμαυρους». Με γκολ του Βαγιαννίδη στο 95' ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τον Άρη και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και μαζί κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ακριβώς τρεις μήνες πριν τον τελικό, στις 25/2/24 ο Κόντης ήταν προπονητής στον Βόλο και για την 24η αγωνιστική της Super League εκείνη τη σεζόν, φιλοξενήθηκε από τον Άρη. Τότε, ηττήθηκε με 2-0. Το 1-0 έκανε στο 45' ο Λορέν Μορόν, ο οποίος παραμένει στον Άρη και το τελικό 2-0 σημείωσε ο Ανσαριφάρντ στο 88'.

Ο Κόντης, όπως και να έχει, στην πρώτη του σύντομη θητεία στον Παναθηναϊκό, έφερε εις πέρας την αποστολή του. Φυσικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά 17 μήνες αργότερα. Και στις δύο ομάδες. Στον σημερινό αγώνα ο Παναθηναϊκός έχει υποχρέωση για τη νίκη, ενώ με τρίποντο ο Έλληνας τεχνικός δεν αποκλείεται να ισχυροποιήσει τη θέση του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι μονομαχίες του Κόντη με τον Χιμένεθ

Ο Χρήστος Κόντης έχει και προϊστορία ως πρώτος προπονητής με τον Μανόλο Χιμένεθ. Οι δύο τεχνικοί συναντήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Κόντης βρισκόταν στην Χάτα και ο Χιμένεθ στην Αλ Ουάχντα.

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, λοιπόν, για τη φάση ομίλων στο Λιγκ Καπ, η ομάδα του Κόντη επικράτησε 3-2 εντός έδρας. Ο Ισπανός τεχνικός πήρε τη ρεβάνς λίγους μήνες αργότερα. Στις 24 Ιανουαρίου 2020 για το πρωτάθλημα νίκησε εντός έδρας την ομάδα του Κόντη με 2-0.