Μετά την προπόνηση του Σαββάτου (18/10), ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή του εν όψει της αναμέτρησης με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο (18/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο (19/10) εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα ακολούθησε πρόγραμμα που περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες που δεδομένα θα είναι απόντες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντέσερς και Μπόκος. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή των Πρασίνων

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

