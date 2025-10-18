Η αποστολή του Πανσερραϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο Πανσερραϊκός έχει πολλές απουσίες για τον κυριακάτικο (17.30) εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι δεν μπορεί να υπολογίζει σε αρκετούς παίκτες, λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή και όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί του Σαββάτου στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει για την 7η Αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα της Μαγνησίας και αναζητά συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Ουαγκέ, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Μπρούκς, Ρουμιάντσεβ, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης, Γκριν.

Εκτός αποστολής έμειναν οι ανέτοιμοι Ομεονγκά και Γκιγιομιέ(επέστρεψε με ενοχλήσεις από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μάλτας), ο Λεό και ο Σοφιανός που υπέστησαν θλάση, οι Γκαλβάν και Αρμουγκόμ που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, οι Σαββίδης, Σαλβάνος και Πουρλιοτόπουλος που θα αγωνιστούν με την Κ19, όπως και ο Παπαδημητρίου».