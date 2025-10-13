Στη Ρωσία αναφέρουν ότι ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ και νυν του Πανσερραϊκού Βίκτορ Ρουμιάντσεβ είναι στο στόχαστρο συλλόγων της χώρας και της Σέριφ από τη Μολδαβία.

Το ενδιαφέρον ρωσικών συλλόγων έχει κεντρίσει ο Βίκτορ Ρούμιαντσεβ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 21χρονος αριστεροπόδαρος μέσος του Πανσερραϊκού παρακολουθείται από μεγάλες ομάδες της χώρας, αλλά και τη Σέριφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία.

«Οι Λοκομοτίβ, Μπαλτίκα, Ντιναμό, Φακέλ (σ.σ. από τη Ρωσία) και Σέριφ (σ.σ. Μολδαβία) παρακολουθούν τον μέσο του Πανσερραϊκού, Βίκτορ Ρουμιάντσεβ, ο οποίος έχει ρωσικές ρίζες.

Ο 21χρονος τράβηξε την προσοχή του Αντρέι Ταλαλάεφ όταν εκείνος ήταν στον πάγκο της Χίμκι και πρόσφατα εμφανίστηκε και στο στόχαστρο της Λοκομοτίβ. Είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στη Ρωσία αυτόν τον χειμώνα». Ο Ταλαλάεφ στην παρούσα φάση είναι προπονητής της Μπάλτικα.

Ο ταλαντούχος μέσος, ο οποίος γεννήθηκε στις 10/7/2004 στη Θεσσαλονίκη κι έχει ύψος 1,85 μέσος, αναδείχθηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ Β' μέτρησε 34 ματς, 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ είχε ακόμα 32 αγώνες και τρία γκολ με την Κ19 του Δικεφάλου.

Στον Πανσερραϊκό μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι κι έχει τρεις συμμετοχές και συνολικά 192 λεπτά. Είναι, μάλιστα, μέλος της Εθνικής Ελπίδων κι έχει δύο συμμετοχές χωρίς γκολ.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση του Πανσερραϊκού: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας για να φοράει φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ είναι γεννημένος στις 10/07/2004 στην Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1.85, αγωνίζεται ως μέσος και ήταν από τους νέους παίκτες που ξεχώρισαν στο περσινό πρωτάθλημα της Super League 2, αγωνιζόμενος με τον ΠΑΟΚ Β’.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία ανεβαίνοντας σκαλοπάτι, σκαλοπάτι τις ηλικιακές κατηγορίες, κατακτώντας πρωταθλήματα και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2022.

Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Βίκτωρ, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

Σύμφωνα με τους Ρώσους, λοιπόν, είναι πιθανό να έρθει πρόταση στον Πανσερραϊκό για τον παίκτη, ενώ ποσοστό μεταπώλησης έχει και ο ΠΑΟΚ.