Εκτός ο Ταρέμι, επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ μετά από 2,5 μήνες με ΑΕΛ

Ολυμπιακός: Εκτός ο Ταρέμι, επιστροφή για Γιάρεμτσουκ μετά από 2,5 μήνες με ΑΕΛ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Μεχντί Ταρέμι να μένει εκτός την τελευταία στιγμή, αλλά και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά από 2,5 μήνες.
Εκτός, όπως αναμενόταν, έμειναν και οι Στρεφέτσα και Ροντινέι, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Η συνταγή επικινδυνότητας!
#AELOLY: The Squad 📋#OlympiacosFC pic.twitter.com/axLCTScqO9— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.