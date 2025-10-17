Εκτός ο Ταρέμι, επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ μετά από 2,5 μήνες με ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ με τον Ταρέμι να μένει εκτός τελευταία στιγμή και τον Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Μεχντί Ταρέμι να μένει εκτός την τελευταία στιγμή, αλλά και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά από 2,5 μήνες.

Εκτός, όπως αναμενόταν, έμειναν και οι Στρεφέτσα και Ροντινέι, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού