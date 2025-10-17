Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει κι εξηγεί στο blog του στο gazzetta σημαντικά πράγματα για τον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας.

Για τον Ολυμπιακό παραδοσιακά αυτά τα παιχνίδια, όπως το αυριανό στη Λάρισα, είναι τα πιο επικίνδυνα-να έχει αμέσως μετά να παίξει με την Μπαρτσελόνα και να προέρχεται κι από διακοπή πρωταθλήματος…

Η συνταγή επικινδυνότητας γίνεται ακόμη πιο έντονη από μία ακόμη παράμετρο: να παίζει ο Ολυμπιακός με νεοφώτιστη ομάδα! Ναι ναι, όπως ακριβώς το διαβάζετε: Τα πιο δύσκολα παιχνίδια του Ολυμπιακού απέναντι σε μικρές και μικρομεσαίες ομάδες, είναι αυτά που δίνει με αντιπάλους ου μόλις ανέβηκαν (η, επέστρεψαν) στην Α΄ Εθνική, τη λεγόμενη Super League 1.

Μόλις στο περασμένο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε γκέλες και με τις δύο ομάδες που είχαν ανέβει από τη Β΄ Εθνική, τη Super League 2! Εντός έδρας 2-2 με τον Λεβαδειακό και εκτός έδρας 1-1 με την Καλλιθέα!!! Τα ίδια και χειρότερα είχαν συμβεί και τη σεζόν 2016-17! Με τον Ολυμπιακό να φέρνει 0-0 εντός έδρας με την Κέρκυρα και να χάνει 0-1 εκτός έδρας από την αυριανή αντίπαλο του, τη Λάρισα!

Το 2017-18 είχε χάσει 0-1 από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη.

Το 2018-19 είχε χάσει 0-1 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Το 2019-20 είχε φέρει 0-0 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Το 2020-21 είχε φέρει 1-1 με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα.

Μέσα σε μόλις μία οκταετία δηλαδή βλέπουμε τον Ολυμπιακό να έχει οκτώ ανάποδα αποτελέσματα με νεοφώτιστες ομάδες, με ομάδες που μόλις είχαν ανέβει από τη Β΄ στην Α΄ Εθνική. Με τα συντριπτικά περισσότερα στραβοπατήματα να είναι εκτός έδρας, όπως είναι εκτός έδρας και το αυριανό παιχνίδι. Επιπλέον δε, με σχεδόν όλες αυτές τις γκέλες να γίνονται στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, όπως ακριβώς είμαστε και τώρα.

Με τη Λάρισα να έχει μόλις αλλάξει προπονητή και να καίγεται για βαθμούς, καθότι προτελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός αν ήθελα να πάρω αποτέλεσμα αύριο στο σπίτι της ΑΕΛ.

Άσχετο: Με την πληροφορία που κυκλοφόρησε χθες στον ιταλικό Τύπο, σύμφωνα με την οποία ο Μανδάς θέλει να φύγει από τη Λάτσιο γιατί είναι εντελώς εκτός πλάνων του Σάρι, πολλοί σκέφτηκαν ότι ο πρώην γκολκίπερ του ΟΦΗ θα μπορούσε να αποτελέσει μία ιδανική επιλογή σε περίπτωση πώλησης του Τζολάκη το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένα καλό ερώτημα φυσικά είναι, πόσα λεφτά θα ήθελαν οι Λατσιάλι για να τον δώσουν. Γιατί το περασμένο καλοκαίρι είχαν ακουστεί νούμερα από 15 εκ. Ευρώ και πάνω.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντάνι Γκαρθία, κατά την γνώμη μου, δεν δίνει αυτά που μπορεί τη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής είναι και μία δική του κακή συνήθεια.

Δίνει δικαιώματα κι έτσι παίρνει κίτρινες κάρτες πολύ γρήγορα μέσα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Με την Πάφο πήρε κίτρινη στο 20ο λεπτό και με τον Αστέρα στην Τρίπολη πήρε κίτρινη στο 23ο λεπτό! Κι όταν ο αμυντικός χαφ παίζει από το 20’ με κάρτα, για καλό ποτέ δεν είναι.

Ο Βάσκος είναι πολύ έμπειρος παίκτης και πέρυσι μας είχε συνηθίσει σε ένα νορμάλ αριθμό κίτρινων καρτών για κόφτη, ούτε λίγες, ούτε πολλές: οκτώ σε πρωτάθλημα (τέσσερις), Κύπελλο (δύο), Ευρώπη (δυο). Τόσο νωρίς, όμως, όσο τις φετινές, είχε πάρει μόνο στον τελικό του Κυπέλλου, στο 21ο λεπτό. Και έκτοτε, το συνεχίζει!

Και για το τέλος ένα ιμότζι