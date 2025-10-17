Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στις κορυφαίες ομάδες στην διατήρηση της κατοχής της μπάλας υπό πίεση
Μία σημαντική διάκριση για το ποδόσφαιρο που παίζουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήρθε από το CIES Football Observatory. Μέσω στοιχείων της εξειδικευμένης πλατφόρμας skill corner, το παρατηρητήριο αυτό έκατσε και μέτρησε την ικανότητα των ομάδων να διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους υπό συνθήκες πίεσης.
Με βάση, λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτή της έρευνας τόσο η «Ένωση» όσο και το «Τριφύλλι» βρίσκονται ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες ομάδες στον τομέα αυτό. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν ομάδες 60 διαφορετικών πρωταθλημάτων, επομένως καταλάβαίνετε πως ο αριθμός των συλλόγων που έχουν αξιολογηθεί είναι αρκετά μεγάλος.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην έκτη θέση σε ισοβαθμία με την Μαρσέιγ έχοντας ποσοστό 80,5% ενώ ο Παναθηναϊκός στην 9η με ποσοστό 79,8%. Στην κορυφή βρίσκεται η ελβετική Ιβερντόν, που παίζει στην δεύτερη κατηγορία της χώρας, με 81,6% ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Παρί Σεν Ζερμέν και Κολόμπους Κρου έχοντας ίδιο ποσοστό 81,6%.
Most technical & collective teams as per % of ball retention under high pressure, 6⃣0⃣ leagues 🌐
🥇 #YverdonSport 🇨🇭 81.6%
🥈 #PSG 🇫🇷 & #ColumbusCrew 🇺🇸 81.3%#Shakhtar 🇺🇦 #Elche 🇪🇸 #OM 🇫🇷 #AEK 🇬🇷 #FCBayern 🇩🇪 #Panathinaikos 🇬🇷 #Bayer04 🇩🇪
Exclusive @SkillCorner data 🌞 pic.twitter.com/ESzRBqUEjM— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 17, 2025
