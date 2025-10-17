Σεφτσένκο: «Δεν συζητήσαμε ποτέ με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο δήλωσε πως ουδέποτε κάθισε να μιλήσει με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό.

Ο Αντρέι Σεφτσένκο, πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, μίλησε στην ιστοσελίδα της χώρας του «champion» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για την έντονη φημολογία που υπήρξε σχετικά με μία πιθανή αποχώρηση του προπονητή της εθνικής ομάδας, Σεργκέι Ρεμπρόφ για να πάει στον Παναθηναϊκό.

Ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου τόνισε πως στο θέμα αυτό απάντησε και ο ίδιος ο τεχνικός ενώ ξεκαθάρισε πως ουδέποτε οι δύο πλευρές έκατσαν στο τραπέζι για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στους δύο αγώνες των προκριματικών.

«Πιστεύουμε στον προπονητή μας. Έχει μεγάλο κίνητρο να δουλέψει στην εθνική ομάδα. Παναθηναϊκός; Έχει ήδη απαντήσει εν μέρει ο ίδιος σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχουμε κάνει καμία σκέψη ή συζήτηση γι' αυτό, επειδή όλοι είμαστε επικεντρωμένοι στον προκριματικό κύκλο» ανέφερε στο συγκεκριμένο θέμα.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ έχοντας καταθέσει σε κείνον μία τεράστια προσφορά, την οποία διαβάσατε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στο Gazzetta.