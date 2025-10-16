Αυτή είναι η μυθική πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μπενίτεθ!

Διαβάστε στο Gazzetta για την προσφορά του Παναθηναϊκού στον Ράφα Μπενίτεθ, τις οικονομικές και χρονικές παραμέτρους αλλά και το ραντεβού που έγινε στο Λονδίνο.

Ο Παναθηναϊκός, όπως ενημερωθήκατε το πρωί της Πέμπτης από το Gazzetta, έχει προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, με την ''πράσινη'' ΠΑΕ να διαψεύδει τα σενάρια για τον Ισπανό προπονητή, δείχνοντας καλά αντανακλαστικά για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Άρη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Από κει και πέρα, το ρεπορτάζ που προκύπτει από την Ισπανία αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν μπει στη τελική ευθεία των συζητήσεων, έχοντας λύσει αρκετά από τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

Πληροφορίες απόλυτα αξιόπιστες από την Ιβηρική που μεταφέρονται σε τούτο το ρεπορτάζ, αναφέρουν πως η πρόταση του Τριφυλλιού περιλαμβάνει τα εξής:

Ετήσιες απολαβές για τον Ράφα Μπενίτεθ και το επιτελείο του, της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Αν υπάρξει οριστικό deal, θα πρόκειται για το πιο ακριβό προπονητικό ρόστερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δείγμα του πόσο πιστεύει η διοίκηση του συλλόγου και συγκεκριμένα ο Φράνκο Μπαλντίνι στον 65χρονο Ίβηρα τεχνικό. Ο Ιταλός σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ είναι εκείνος που έχει προτείνει την συγκεκριμένη λύση.

Συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών και συγκεκριμένα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Μέχρι το φινάλε της σεζόν 2026-2027 υπάρχει δεδομένη συμφωνία κι έπειτα έχει προβλεφθεί οψιόν ανανέωσης στο χέρι του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονίσουμε πως παρά τα όσα προέκυψαν κατά την διάρκεια της ημέρας, ο Μπενίτεθ δεν ήρθε στην Αθήνα για ραντεβού δια ζώσης με τους ανθρώπους του κλαμπ. Έτσι κι αλλιώς, οι κρίσιμες συναντήσεις που σε μεγάλο βαθμό δείχνουν συμφωνία, έγιναν επί αγγλικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Λονδίνο.