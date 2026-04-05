Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα τα φετινά play offs και να επιστρέψει στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη με βαθμό ή βαθμούς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, ξεκινά το σύνολό του με την εξής ενδεκάδα:

Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι οι τρεις στόπερ. Τσιριβέγια και Μπακασέτας οι κεντρικοί χαφ. Ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι πίσω από τον Τεττέη στο 3-6-1 του Ισπανού κόουτς.