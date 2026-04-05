ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι εκλεκτοί του Ράφα Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα τα φετινά play offs και να επιστρέψει στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη με βαθμό ή βαθμούς κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, ξεκινά το σύνολό του με την εξής ενδεκάδα:
Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι οι τρεις στόπερ. Τσιριβέγια και Μπακασέτας οι κεντρικοί χαφ. Ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι πίσω από τον Τεττέη στο 3-6-1 του Ισπανού κόουτς.
