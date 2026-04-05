Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συνόδευσαν την αποστολή στην Τούμπα για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Η μάχη για τον τίτλο μπαίνει στην τελική ευθεία και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συσπειρώνονται για να στηρίξουν την ομάδα στο πρώτο των playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο «Μακεδονία Παλάς» βρέθηκαν από τις 17:00 πολλοί οπαδοί του Δικεφάλου, όπως είχαν προαναγγείλει, προκειμένου να εμψυχώσουν τον Ράζβαν Λουτσέσκου και τους παίκτες του.

Η αποστολή αναχώρησε για την Τούμπα συνοδεία πολλών οπαδών, οι οποίοι με συνθήματα ντόπαραν ψυχολογικά τους παίκτες πριν την αναμέτρηση με το τριφύλλι.

Βίντεο και φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής