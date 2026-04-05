Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, στη Ρουμανία μετά τον Παναθηναϊκό ο Ραζβάν
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αναμένεται να αναχωρήσει εσπευσμένα για το Βουκουρέστι εντός της ημέρας, αμέσως μετά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Super League, ώστε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του. Παρά τα όσα μετέδωσαν ρουμανικά μέσα, δεν έχει ήδη ταξιδέψει, αντίθετα, βρέθηκε με τους παίκτες του, γευμάτισε μαζι τους, αλλά προγραμματίζει να φύγει για τη χώρα του με ιδιωτική πτήση. Η κατάσταση του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και φέρεται να μην ανταποκρίνεται πλέον στη θεραπευτική αγωγή.
Ο 80χρονος τεχνικός, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο και την Παρασκευή έμφραγμα, παρουσίασε ξανά σοβαρές αρρυθμίες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή, οδηγώντας τους γιατρούς στην απόφαση για τεχνητό κώμα. Την Τρίτη είχε υποβληθεί σε επέμβαση για τοποθέτηση απινιδωτή, ενώ μετά το έμφραγμα της Παρασκευής χρειάστηκε να υποστεί τρεις ανανήψεις και του τοποθετήθηκαν πέντε stent.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.