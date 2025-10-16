Επέστρεψαν στο Κορωπί τέσσερις διεθνείς του Παναθηναϊκού.

Με την επιστροφή τεσσάρων διεθνών μπήκε στο τελικό στάδιο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου.

Στο κανονικό πρόγραμμα δεν μπήκαν ακόμα οι Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν Ντέσερς και Μπόκος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Παναθηναϊκός:

«Με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Ο Παναθηναϊκός παράλληλα, προχώρησε σε μία σημαντική πρωτοβουλία: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας απέναντι σε κρίσιμες καταστάσεις: τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου εκμάθησης πρώτων βοηθειών, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή στελεχών της Ακαδημίας του Τριφυλλιού, τα οποία παρακολούθησαν ένα 6ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στα διεθνή πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών. Μέσα από θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις σωστές τεχνικές Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη, καθώς και τον ορθό τρόπο χρήσης απινιδωτή (AED) σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ανέδειξαν μέσα από πραγματικά παραδείγματα τη σημασία της έγκαιρης και σωστής αντίδρασης σε περιστατικά, που μπορεί να αποβούν μοιραία αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή δέσμευση του Συλλόγου να προάγει την ανθρωπιά, την πρόληψη και την εκπαίδευση τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Για τον Παναθηναϊκό, η υγεία και η ασφάλεια όλων -αθλητών, εργαζομένων, φιλάθλων και πολιτών- αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Με δράσεις όπως αυτή, η ΠΑΕ επιδιώκει να ενισχύσει την κουλτούρα της πρόληψης και της κοινωνικής προσφοράς, δίνοντας το παράδειγμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να σώσει ζωές και να εμπνέει θετικές αλλαγές στην κοινωνία».