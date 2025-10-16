Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό σε φιλικό στο Τορόντο και ηττήθηκε 3-2 με δύο γκολ του Σισέ και ένα του Λέτο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πολύ πιθανό ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο 65χρονος (16/4/60) Ισπανός τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με το τριφύλλι, το οποίο έχει αντιμετωπίσει μόνο σε φιλικό αγώνα. Ήταν πριν από 15 χρόνια, όταν ήταν από τα πιο hot ονόματα παγκοσμίως στην προπονητική. Ο νταμπλούχος Παναθηναϊκός είχε ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για δύο φιλικά με την Ίντερ και τη Μίλαν. Τους «ροσονέρι» τους αντιμετώπισε στο Ντιτρόιτ και ηττήθηκε 5-3 στα πέναλτι (0-0 η κανονική διάρκεια, χωρίς παράταση), ενώ με τους «νερατζούρι» επικράτησε 3-2 στο Τορόντο.

Η Ίντερ εκείνη την εποχή ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με τον Μουρίνιο στον πάγκο νίκησε 2-0 την Μπάγερν στον τελικό του Champions League και ο Πορτογάλος αναχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπενίτεθ να τον διαδέχεται. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με δύο γκολ του Τζιμπρίλ Σισέ κι ένα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο παλαίμαχος Γάλλος άσος του Παναθηναϊκού στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Μπενίτεθ και υπό τις οδηγίες του έπαιξε σε 79 ματς στη Λίβερπουλ σημειώνοντας 24 γκολ.

Ο Λέτο, εφόσον αναλάβει ο Μπενίτεθ το τριφύλλι, αναμένεται να τον αντιμετωπίσει πλέον ως προπονητής της Κηφισιάς! Να θυμίσουμε ότι πριν το ματς του δεύτερου γύρου Παναθηναϊκός - Κηφισιά, υπάρχει κι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων τον Δεκέμβριο για το Κύπελλο.

Το ματς του Παναθηναϊκού με την Ίντερ του Μπενίτεθ

Με σπουδαία εμφάνιση, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ίντερ σε φιλική αναμέτρηση στο Τορόντο του Καναδά. Ο νταμπλούχος Ελλάδας εντυπωσίασε στο πρώτο ημίχρονο, όπου και προηγήθηκε 3-1. Ο τεχνικός των πρασίνων Νίκος Νιόπλιας παρέταξε την ομάδα του με τον Νίνη δεκάρι, αριστερά ήταν ο Λέτο, δεξιά ο Γκοβού και στην κορυφή ο Σισέ.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ομάδα του Ισπανού τεχνικού άνοιξε το σκορ στο 13', με τον Σισέ που εκτέλεσε από κοντά έπειτα από σέντρα του Λέτο. Ο Γάλλος στο 22' έκανε το 2-0 με τρομερό σουτ και η Ίντερ μείωσε στο 32' με τον Ετό. Στο 40', όμως, ο Βύντρα έκλεψε, ο Νίνης άνοιξε αριστερά στον Λέτο κι αυτός με άψογο πλασέ έκανε το 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 66' ακυρώθηκε γκολ του Σισέ, επειδή η μπάλα βγήκε άουτ νωρίτερα. Στο 86' οι Ιταλοί απλά μείωσαν με τον Κουτίνιο. Να σημειωθεί ότι στο 77' υπήρξε ένταση, εξαιτίας ενός σκληρού μαρκαρίσματος του Λούσιο στον Σισέ, με τον εκνευρισμένο Γάλλο να γίνεται αλλαγή.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Νίκος Νιόπλιας): Τζόρβας, Σαριέγκι, Καντέ, Βύντρα (61' Σεϊταρίδης), Σπυρόπουλος (61' Μπιάρσμιρ), Σιμάο (89' Μαυρίας), Κατσουράνης (61' Καραγκούνης), Γκοβού (61' Μαρίνος), Λέτο (78' Ιωαννίδης), Νίνης (78' Δημούτσος), Σισέ (78' Πετρόπουλος).

Ίντερ (Ράφα Μπενίτεθ): Ορλαντόνι, Κόρντομπα (46' Μπιαμπιάνι), Ζανέτι, Ετό (46' Ματσίνι), Μαρίγκα (73' Μαϊκόν), Καμπιάσο (73' Σάμουελ), Όμπι (73' Μιλίτο), Ματεράτσι (73' Λούσιο), Κίβου (46' Αλίμπετς), Πάντεφ (46' Ρίβας), Ομπίνα.