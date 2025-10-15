Ολυμπιακός: Ολοταχώς για βραβείο «Golden Boy Web» ο Μουζακίτης!
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 3ος γύρος για την ανάδειξη του Golden Boy Web με τον κόσμο να ψηφίζει το ταλέντο που θέλει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο στο τέλος του χρόνου.
Ο Χρήστος Μουζακίτης μαζί με τον Γιλντίζ της Γιουβέντους, τον Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Γιόρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν μπει πιο δυναμικά από όλους στη ψηφοφορία, όμως ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού έχει βαλθεί να κερδίσει τη συγκεκριμένη κούρσα.
Μετά την πρωτιά στον 2ο γύρο, ο Μουζακίτης είναι πρώτος και στον 3ο γύρο και μάλιστα με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Συγκεκριμένα έχει συλλέξει το 50% των συνολικών ψήφων που είναι πάνω από 90 χιλιάδες στον συγκεκριμένο γύρο. Ο Γιλντίζ είναι δεύτερος με 27% και ο Γκιουλέρ τρίτος στο 13,6%.
Για να ψηφίσετε τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, μπείτε ΕΔΩ!
