Επέστρεψαν οι Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή μετρώντας τρεις επιστροφές την Τετάρτη (15/10).

Με τρεις επιπλέον παίκτες συνέχισε τις προπονήσεις του ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή (19/10-19:30) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι εντάχθηκαν κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα, αφότου επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.

Από τον γκρουπ αυτό των διεθνών απουσίασαν οι Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου που αναμένεται να μπουν την Πέμπτη (16/10). Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Από κει και πέρα δεν άλλαξε κάτι με τους γνωστούς απόντες. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και πάλι οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος.