Ο «μουντιαλικός» Λαφόν, ο ξεκούραστος Σφιντέρσκι και οι υπόλοιποι «πράσινοι» διεθνείς

Ο Λαφόν που έκανε ντεμπούτο και κλείδωσε το Μουντιάλ με την Ακτή Ελεφαντοστού, οι δύο Πολωνοί που γύρισαν ξεκούραστοι και η συμμετοχή του Μπρέγκου στην μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας.

Ο Παναθηναϊκός είδε ούτε λίγο ούτε πολύ εννέα ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας να απουσιάζουν από το Κορωπί για περίπου δύο εβδομάδες προκειμένου να ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες στις δικές τους υποχρεώσεις.

Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα «παράθυρα», αφού ο Τουμπά και ο Κυριακόπουλος δεν κλήθηκαν από Αλγερία και Ελλάδα αντίστοιχα ενώ οι Πελίστρι και Ντέσερς, που συνήθως βρίσκονται στις κλήσεις των χωρών τους, ήταν τραυματίες.

Οι παίκτες που φόρεσαν το εθνόσημο στο διάλειμμα αυτό των εθνικών ομάδων ήταν οι Μπακασέτας και Σιώπης για την Ελλάδα, οι Σφιντέρσκι και Ντραγκόφσκι για την Πολωνία, ο Τσέριν για την Σλοβενία, ο Ίνγκασον για την Ισλανδία, ο Λαφόν για την Ακτή Ελεφαντοστού και οι Μπρέγκου και Φικάι με τις εθνικές ελπίδων της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα πεπραγμένα των ποδοσφαιριστών των «πρασίνων».

Δύο ήττες και αποκλεισμός για τους Μπακασέτα και Σιώπη

Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την Εθνική μας ομάδα τον μήνα Οκτώβριο, αφού γνώρισε δύο ακόμη ήττες από την Σκωτία και την Δανία με 3-1 κι έτσι έμεινε εκτός από το Μουντιάλ του 2026, εξέλιξη που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις της.

Ο Τάσος Μπακασέτας έπαιξε βασικός και στα δύο ματς της Ελλάδας παίζοντας συνολικά 141 λεπτά (74 με Σκωτία και 67 με Δανία). Με τις δύο αυτές συμμετοχές που έκανε ο αρχηγός της Εθνικής έπιασε και ξεπέρασε τους Γκέκα και Σαραβάκο όντας πλέον στην 12η θέση του πίνακα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές με την γαλανόλευκη.

Ο Μανώλης Σιώπης από την άλλη δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο ματς με τους Σκωτσέζους ενώ μπήκε αλλαγή στο δεύτερο με τους Δανούς για ένα μισάωρο, αφού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προτίμησε τον Δημήτρη Κουρμπέλη στην θέση του.

Σφιντέρσκι και Ντραγκόφσκι γύρισαν... φρέσκοι από την Πολωνία

Οι Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι έπαιξαν και οι δύο μαζί συνολικά κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι για την εθνική Πολωνίας.

Ο κίπερ των «πρασίνων» αρχικά έπαιξε στο πρώτο μέρος του φιλικού αγώνα με την Νέα Ζηλανδία κάνοντας την τρίτη του εμφάνιση με το εθνόσημο, όμως δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ματς των προκριματικών με την Λιθουανία, μιας και αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από την ομάδα, εξαιτίας προβλήματος στην μέση, το οποίο αποδείχθηκε πως δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, μιας και προπονήθηκε κανονικά με το «τριφύλλι» την Τρίτη (14/10).

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι επιβαρύνθηκε κι αυτός λίγο, αφού πέρασε ως αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους του φιλικού με την Νέα Ζηλανδία ενώ έπαιξε μόλις 12 λεπτά στο ματς με τους Λιθουανούς. Η εξέλιξη αυτή ήταν σημαντική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, απόντως του Ντέσερς, θα πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα των επτά σερί αγώνων που έρχονται μέχρι το επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, με τον Πολωνό στην κορυφή της επίθεσης και τους Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κι έχουν παίξει πολύ λίγα λεπτά μέχρι στιγμής, να τον συνεπικουρούν.

Ντεμπούτο και Μουντιάλ για τον Λαφόν, «φορτωμένοι» οι Ίνγκασον και Τσέριν

Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε την παρθενική του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, αφού αγωνίστηκε βασικός στον εκτός έδρας αγώνα με τις Σεϋχέλλες, τον οποίο κέρδισαν με 7-0.

Μάλιστα με τις δύο νίκες που έκανε η χώρα του στο παράθυρο αυτό (επικράτησε και με 3-0 της Κένυας, εκείνος έμεινε στον πάγκο) εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ του 2026 μετρώντας οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες σε δέκα ματς και 25-0 γκολ.

Ο Άνταμ Τσέριν αγωνίστηκε βασικός και στα δύο ματς της Σλοβενίας με Κόσοβο και Ελβετία παίζοντας συνολικά για 189 λεπτά. Και τα δύο παιχνίδια έληξαν με το σκορ στο 0-0.

Ο Ίνγκι Ίνγκασον έπαιξε κι εκείνος και στα δύο ματς της Ισλανδίας γνωρίζοντας μία εντός έδρας ήττα από την Ουκρανία με 5-3 και παίρνοντας μία εντός έδρας ισοπαλία από την Γαλλία με 2-2. Συνολικά έφτασε τα 201 λεπτά, όντας ο παίκτης των «πρασίνων» που έπαιξε το περισσότερο.

To 3/3 του Μπρέγκου και η νίκη επί της Γερμανίας

Ο Αντριάνο Μπρέγκου έκανε το ντεμπούτο με την Εθνική Ελπίδων στο περασμένο παράθυρο στη νίκη με 5-0 επί της Μάλτας και σ' αυτό του Οκτωβρίου έπαιξε άλλες δύο φορές μετρώντας ισάριθμες νίκες απέναντι σε Γερμανία (3-2 εκτός έδρας) και Λετονία (1-0 εκτός έδρας) φτάνοντας έτσι σ' ένα 3/3 στις τρεις πρώτες του συμμετοχές.

Ο επιθετικός μέσος των «πρασίνων» έπαιξε βασικός στην μεγάλη νίκη της ομάδας επί των «πάντσερ» ενώ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος στον αγώνα με την Λετονία και με το σκορ στο 0-0 προσφέροντας στην ομάδα και βοηθώντας την να φτάσει στις νίκες.

Ο Έλτον Φικάι έπαιξε βασικός στο φιλικό που έδωσε η Κ21 της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο, το οποίο και κέρδισε με 2-0.