Ο Ισπανός τεχνικός έχει ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία του να έχει άπαντες... alert στην ομάδα του Ολυμπιακού πριν τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet αλλά και τη συνέχεια.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού δεν έχει όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους αυτήν την περίοδο καθώς Ροντινέι και Στρεφέτσα έχουν τα θέματα των τραυματισμών τους. Παρόλα αυτά έχει μία συγκεκριμένη προσέγγιση πριν τον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει φουλ εγρήγορση και σε αυτό το διάστημα. Ολοι οι παίκτες του να είναι alert και σαν να έχουν διαρκώς ντέρμπι. Πριν το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Novibet δεν υπάρχει τίποτε άλλον στον ορίζοντα. Ούτε Μπαρτσελόνα, ούτε ΑΕΚ και ούτε κάτι άλλο. Υπάρχει μόνο ο επόμενος αντίπαλος και εκεί καλεί τους παίκτες του να κάνουν focus. Η εν γένει λογική του Βάσκου δεν αλλάζει ωστόσο η ανάγκη των αποτελεσμάτων γίνεται πιο μεγάλη μετά την ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Βάσκος εξάλλου πάντα είναι ένας απαιτητικός προπονητής και θέλει και αναμένει απ' όλους να είναι σε θέση να τα δώσουν όλα είτε υπολογίζονται περισσότερο και ως βασικοί είτε δεν είναι τόσο πολύ στα βασικά σχέδιά του.

Ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή επιστρέφει σε ένα διάστημα με φουλ απαιτητικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα όπου όλοι πρέπει να δώσουν πράγματα στο γήπεδο ώστε να έρθουν τα κατάλληλα και επιθυμητά αποτελέσματα.